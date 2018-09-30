台灣名人賽》林文堂關鍵失誤 巴西選手奪生涯最多獎金

2018年09月30日 22:04 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

總獎金達85萬美元（約2617.6萬台幣），為台灣男子職業高球賽獎金最高的2018台灣名人賽暨第三十二屆三商杯高爾夫邀請賽，今天在臺灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最後一回合決賽，在晴朗好天氣加持下，46歲巴西選手希爾瓦（Adilson Da Silva）打出低於標準桿2桿的70桿，四回合總計281 桿（-7），以一桿之差成為首位贏得亞巡賽的巴西選手，披上冠軍綠夾克、帶走17萬美元冠軍獎金（約台幣510萬元），是他職業生涯單場比賽冠軍獎金最多的一次。

「台灣一哥」林文堂今天也奮力打出70桿，和最後一回合打出69桿的美國選手韓森（Berry Henson）同以282桿並列亞軍，兩人分得8萬零750美元（約台幣242萬元）獎金。

這是希爾瓦自2013年在南非巡迴賽拿下一勝後，暌違五年再嘗冠軍滋味，也是他在亞巡賽的首勝。希爾瓦在1994年轉入職業，主要參加辛巴威與南非巡迴賽，2011年開始打亞巡賽，奮戰7年終獲首冠。

其實希爾瓦今年直到上周前成績都不太理想，出賽10場有7場提前淘汰，台灣名人賽是他今年在亞巡的第11場比賽，總算有了一個完美的結果，因此奪冠當下他十分開心，受訪時提到冠軍喜悅要與太太、兒女分享，尤其是太太在3個月前才替他生下一對雙胞胎女兒，夫妻倆還有一個5歲的兒子。

希爾瓦第五度加台灣名人賽，曾三度打進前三名，2012年首度參加此賽、並列第九；2014年與2015年分別並列第二與第三；去年再度並列亞軍。

林文堂關鍵博蒂推桿沒進，自己相當懊惱。(台灣名人賽提供)

林文堂完賽、交卡後說：「盡力了！老淡水球場很難駕馭，可惜了，自己要再加油！」今天球場風勢不小，林文堂一下場就遇到亂流，雖然抓下1隻博蒂，但也吞下兩個柏忌，今天共抓下5隻小鳥、3個柏忌，尤其在落後領先者1桿下，第17洞想搶攻卻出現失誤，加上最後一洞下坡的博蒂推桿未成功，以1桿之差並居亞。林文堂在上一場陳啟川紀念公開賽也是以亞軍收場。

本屆台灣名人賽特別獎項得主與獎金如下：陳河東紀念獎（每回合最低桿，獎金台幣3萬元），第一回合最低桿成績68桿，有三位得獎人是南非的哈丁丶法國的韋伯與菲律賓的塔布埃納；第二回合最低桿成績69桿，得獎人是台灣球員黃頎；第三回合最低桿成績66桿，得獎人為韓國選手周興喆；最後一回合最低桿成績68桿，得獎人為泰國的卡斯里班迪特及韓國的朴相賢。

朽方千鶴子紀念獎（後兩回合第18洞第2桿最近洞者），獎金台幣6萬元；第三回合由美國的北山柯特距洞107公分最近獲得；最後一回合由台灣球員曾子軒以距洞250公分最近洞獲獎。

(中時電子報)