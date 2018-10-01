屏東》「恆春阿嘉」張齊嘉選鎮代　觀察入微提出發展新政見

有「恆春阿嘉」稱號的張齊嘉，將參選恆春鎮代表。（謝佳潾攝）

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年底選舉將至，恆春堪稱「激烈選區」，不僅鎮長5搶1、議員6搶3，連鎮代第一選區也出現6搶2激戰，當中有「恆春阿嘉」稱號的張齊嘉，雖是初生之犢，但他長期觀察在地發展狀況，有信心提出的政見能為鎮民接納，並為恆春帶來更好的發展。

張齊嘉是土生土長恆春人，24歲當完兵後即返鄉，至今40歲都生活在恆春，以從事旅遊業為主，他說，恆春的潮起潮落他幾乎都參與到了，他看見恆春老街的「有名無實」，發現城南、城北、城西3大里沒活動中心，但當時他只是居民，只能是看到而已。

直到4年前，他終於找到「辦法」了。當時屏東立委補選，他因緣際會加入黃昭展競選團隊，專門負責恆春地區的服務，而也因此，他學會如何找資源、知道如何為民服務，從那時起，他開始勤跑基層、慢慢在地方活躍起來，到後來大家講到恆春阿嘉，幾乎無人不知。

他說，那時在團隊的訓練與培育下，便決定參選代表為民服務，因此這4年來他雖不在其位，但服務從沒斷過，且更清晰自己所想要打造的翻轉藍圖。

他指出，恆春老街的景點整合一定要做，西門附近有百年老廟，若能將其與後起之秀「阿嘉的家」串聯在一起，觀光效益一定更好，而屏東地方檢察署恆春辦公室旁的閒置公有地，能爭取來蓋活動中心，讓居民有更好的休閒環境。

(中時 )

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