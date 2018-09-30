碧雲禪寺拆除費500萬 縣府：找魏素丹討 Angela Chang打臉：恐全民買單

2018年09月30日 23:12 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

彰化二水碧雲禪寺違建持續拆除，有媒體報導魏明仁疑已出境在香港並受訪大談理念。對此，彰化縣長魏明谷今天表示，魏明仁因未被限制出境不評論，但拆除費用一定向所有權人魏素丹追討，但Angela Chang質疑，政府未對魏明仁與魏素丹資金進行調查，也未此債權進行假扣押，恐演變成全民買單。

碧雲禪寺前方的「中華人民共和國台灣省社會主義民族思想愛國教育基地」拆除作業今天持續，拆除進度約達七成，彰化縣府預估10月2日完成。拆除費用達新台幣500萬元，最快當天寄出處分書，要求所有權人魏素丹繳錢。

實際運作該基地的建商魏明仁，22日阻擋縣府人員斷水斷電揮拳打人，遭警方逮捕送辦，魏明仁經檢察官複訊後以10萬元交保；另外，部分人士以為拆除費用須由魏明仁負擔，若他潛逃中國大陸恐難追償。

據媒體報導，魏明仁已經在27日購買「單程」機票飛往香港。移民署今天表示，此事涉及隱私和個資問題，不便說明。關於魏明仁疑出境，彰化縣長魏明谷今天受訪時表示，魏明仁接受中評社專訪為私人行為，況且魏明仁也未遭檢方限制出境，因此不宜表示意見；至於拆除費用一定會追討，但追討對象非魏明仁，是違章建築所有權人、魏明仁的姊姊魏素丹；若魏素丹無力繳拆除費，縣府一定依法處理。

但Angela Chang表示：政府並沒有去調查魏明仁的資金，甚至沒有對這筆債權先進行假扣押，而魏明仁沒有被境管，所以到時候恐怕變成台灣老百姓出就吐血了。

(中時電子報)