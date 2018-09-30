家和有線愛心無限 秋節送暖關心三失老人

2018年09月30日 23:21 中時 葉書宏

家和有線電視公司陳煥鵬帶領著公司同仁，在華山站長及志工的陪同下，一同探望獨居長輩。（葉書宏翻攝）

中秋節是一個象徵團圓的節日，在家家戶戶準備團圓烤肉之際，一些高齡獨居的失能長者卻依舊孤單，更加需要社會大眾以實際行動來支持與陪伴。

家和有線電視每年透過物資捐贈的方式，透過華山基金會三峽愛心天使站，一起來關懷在地的三失老人（失能、失依、失智），今年中秋節前夕，家和有線電視公司陳煥鵬帶領著公司同仁，在華山站長及志工的陪同下，一同探望獨居長輩，在秋節前夕，送上溫暖的關懷。

家和有線電視探望陳林女土及吳女士，二位皆已年老多病，又因家逢變故，對心靈打擊甚大，且生活經濟困苦，華山基金會定期帶著愛心物資前往訪視，並有志工陪伴就醫，對他們是很大的幫助。

陳煥鵬表示，家和是在地企業，深受地方民眾支持，長久以來對弱勢族群的照顧也是不遺餘力，除提供低收入戶免費收看有線電視的服務之外，已連續10年提供愛心物資給華山基金會三峽愛心天使站，為三失老人的照顧略盡棉薄之力，我們特別針對長輩們的需求，購買了奶粉、麵條，方便長輩們食用。

華山基金會三峽愛心天使站的站長邱振源說，他剛到三峽的時候就已聽志工提起，家和有線電視長期捐贈物資，對於資源缺乏的三峽天使站來說，家和在長輩的照顧上給予很大的幫助。

三峽愛心天使站目前為74位失能、失依、失智的長輩提供照顧服務，物資的需求量非常大，希望各界能夠提供協助，一起關懷三失長輩。

(中時 )