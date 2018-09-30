美再遣軍艦進入南海島礁航行 有意激怒北京

2018年09月30日 23:26 中時電子報 盧伯華

圖為大陸官方發布南沙群島赤瓜礁上駐守的解放軍進行演習。（圖／新華社）

一艘美國海軍導彈驅逐艦今天再度航行進入南海島礁附近海域，而且已經進入中國所聲稱擁有主權的島礁南薰礁與赤瓜礁的12海里範圍內。時值中美關係因貿易戰漸驅緊張之際，美國近期2次派遣B-52轟炸機進入南海空域後，再度遣軍艦巡航南海，似乎著意激怒北京。美方接二連三的動作，可能會迫使北京祭出強硬反制措施。

路透引述匿名美國官員的話說，美國海軍狄卡特號(USS Decatur)導彈驅逐艦周日進入南沙群島的南薰礁（Gaven Reef）和赤瓜礁（Johnson Reef）12海里範圍內。他表示，目前正是美中關係緊張時期，如此可能會讓北京更加憤怒。

南沙群島赤瓜礁的衛星圖片，可以看到島礁上已建有大量基礎設施。（圖／CSIS)

南沙群島的南薰礁。（圖／CSIS)

報導指出，中國、日本及若干東南亞國家海軍都在南海執行任務，但華盛頓認為北京在這處戰略海域島礁上建構重要軍事設施，威脅了船隻隨近海域的航行自由，因此連續以船艦與軍機進入該區域巡弋，對北京的作為進行反制。

美國總統川普本週指控北京干預美國國會期中選舉，使得世界兩大經濟體間的摩擦幾乎已經完全超越貿易問題。華盛頓同時也對北京購買俄羅斯軍火而制裁中共軍委的軍工部門與負責人，北京則直接拒絕行之有年的美艦訪港活動。中美雙方的較量已漸趨白熱化。

(中時電子報)