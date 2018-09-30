美再遣軍艦進入南海島礁航行 有意激怒北京

圖為美國海軍狄卡特號導彈驅逐艦2106年與好人查理號兩棲攻擊艦編隊巡航南海。（圖／美國海軍）

友善列印
中時電子報
圖為大陸官方發布南沙群島赤瓜礁上駐守的解放軍進行演習。（圖／新華社）

一艘美國海軍導彈驅逐艦今天再度航行進入南海島礁附近海域，而且已經進入中國所聲稱擁有主權的島礁南薰礁與赤瓜礁的12海里範圍內。時值中美關係因貿易戰漸驅緊張之際，美國近期2次派遣B-52轟炸機進入南海空域後，再度遣軍艦巡航南海，似乎著意激怒北京。美方接二連三的動作，可能會迫使北京祭出強硬反制措施。

路透引述匿名美國官員的話說，美國海軍狄卡特號(USS Decatur)導彈驅逐艦周日進入南沙群島的南薰礁（Gaven Reef）和赤瓜礁（Johnson Reef）12海里範圍內。他表示，目前正是美中關係緊張時期，如此可能會讓北京更加憤怒。

南沙群島赤瓜礁的衛星圖片，可以看到島礁上已建有大量基礎設施。（圖／CSIS)
南沙群島的南薰礁。（圖／CSIS)

報導指出，中國、日本及若干東南亞國家海軍都在南海執行任務，但華盛頓認為北京在這處戰略海域島礁上建構重要軍事設施，威脅了船隻隨近海域的航行自由，因此連續以船艦與軍機進入該區域巡弋，對北京的作為進行反制。

美國總統川普本週指控北京干預美國國會期中選舉，使得世界兩大經濟體間的摩擦幾乎已經完全超越貿易問題。華盛頓同時也對北京購買俄羅斯軍火而制裁中共軍委的軍工部門與負責人，北京則直接拒絕行之有年的美艦訪港活動。中美雙方的較量已漸趨白熱化。

(中時電子報)

特斯拉與穆斯克出4,000萬美元 與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。