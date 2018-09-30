永和兒童創意繪畫比賽 金牌作品電子藝廊搶先看

2018年09月30日 23:41 中時 葉書宏

新北市議員陳鴻源與永和區公所及中嘉新視波有線電視舉辦「愛的行動，幸福加油」兒童創意繪畫比賽。（葉書宏翻攝）

新北市議員陳鴻源推廣親子互動，連續多年舉辦熊麻吉FUN暑假系列活動，與永和區公所及中嘉新視波有線電視舉辦「愛的行動，幸福加油」兒童創意繪畫比賽。

今（30日）下午2時於新北市國父紀念館舉行表揚典禮，典禮全程將由中嘉新視波有線電視進行網路實況直播。為了讓更多的觀眾可以欣賞小朋友的作品，當天現場不只有畫作展示，新視波有線電視也提供電子藝廊讓大家先睹為快。民眾可透過第三頻道與第四頻道、youtube（https://goo.gl/gUFwzy）或新視波粉絲團（https://goo.gl/h6rdTJ）欣賞。

「2018新北市永和區兒童創意繪畫比賽」於9月3日截止收件，獲得本區國小及幼稚園學生的踴躍參與，總計收到兩千餘件參賽畫作，並於9月5日由評審委員先召開會議針對甄選方式及評選準則充分溝通，並達成共識後，歷經一個半小時，評審工作圓滿結束，順利產生國小組及幼稚園組的得獎名單。

此次由文化部新北市學生美術館榮譽館長許國寬老師擔任主評，台灣現代藝術家協會常務理事陳儷文老師以及中華民國版畫學會理事陳昱儒老師擔任評審。許國寬主評老師表示，這次的主題以生活週遭的人物為主要描繪對象，許多小朋友不只發揮想像力，還有許多作品突破一般框架，展現人與人之間的情義，充滿創意的作畫方式也讓人忍不住會心一笑。新北市議員陳鴻源也表示，這次以兒童創意繪畫比賽的方式，透過畫筆留下生活中彼此幸福的一刻，讓親子透過繪畫聚在一起互動，並且在孩子的成長過程中，留下陪伴他們的美好記憶。

永和區長胡合鎔表示，本次繪畫比賽期望提供區民有益身心健康之親子藝術領域，從而陶冶孩童性情、培養其美學的素養，並且藉由表揚活動提高民眾對藝術的自信心並增進其對藝術的喜愛，期望日後能發揚更多新的創意，增加世代交流，提升居民文化素養。

(中時 )