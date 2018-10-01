《時來運轉》中華台北羽球公開賽 運彩首度開盤

2018年10月01日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

中華台北羽球公開賽 運彩7大玩法首度開盤。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

第37屆「中華台北羽球公開賽」(Yonex Chinese Taipei Open 2018) 10/2(二)至10/7(日)將在台北小巨蛋全面開戰，我國「女單」亞運金牌世界球后戴資穎、「男單」亞運銀牌周天成及羽球王子王子維、「男雙」李洋及李哲輝、「混雙」王齊麟及李佳馨等好手都將參賽捍衛主場，台灣運彩也開盤力挺，提供冠軍、不讓分、單局不讓分、大小及單雙等玩法，大家可以一起來共襄盛舉。

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

「中華台北羽球公開賽」前身為創辦於1980年1月11日的「台北國際羽球邀請賽」，1995年起由邀請賽改為公開賽，比賽總獎金也從11萬美元，一路提高到今年2018年的50萬美元，同時也被列為世界羽聯第二等級(Grade 2)第五級別(Level 5)的賽事，舉辦規模大為提升。

國際羽球賽事分級情形。(台灣運彩提供)

我國世界球后戴資穎曾在2012年及2016年拿下2次冠軍，世界排名第5的周天成則是在2016年及2017年連續2年拿下冠軍2連霸，繼亞運之後2位台灣之光再次聯手出擊捍衛主場，中華電信MOD也將全程提供轉播，奇摩運動與民視8強賽後也將提供轉播服務。

中華台北羽球公開賽近10年成績統計。(台灣運彩提供)

隨著台灣之光在國際羽壇發光發熱，國內喜愛羽球的民眾大幅提升，於是台灣運彩今年別開生面地首度把在國內舉辦的「中華台北羽球公開賽」納入投注標的，提供冠軍、不讓分、讓分、單局不讓分、大小、單雙及正確比數等玩法，希望透過開盤的服務可以讓更多的人關注羽球，也讓羽球可以在國內更蓬勃發展。

(中時電子報)