傻眼！護理系女大生課堂上 被逼當眾脫褲羞恥「灌腸」資深護理師斥：根本公開性侵

2018年10月01日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

爆料文章。(圖片取自臉書)

護理人員的工作不少是血汗與辛苦，他們不只要有好的體力還要有過人的愛心與專業，而護理系的學生們在課堂上，似乎也要有非常人的能耐。南韓一個護理系與護理師臉書社團的一篇爆料南韓某大學護理系，居然要學生分組抽籤，選出公開示範被「灌腸」實作的學生，遭選出的學生，在師生面前脫褲灌腸甚至流出經血，不僅私密處被大家看光，內心也受到嚴重的創傷，相當令人傻眼。

這篇內容指出，南韓一所大學護理科系因教授要求，學生必須真人親自操作接受灌腸，藉此才能對病人的感覺感同身受。據《東森》報導，學生表示，被抽中的同學根本不能拒絕，因為雖然教授說過學生可以拒絕被灌腸，但該組同學在此灌腸實習中將不會有成績。學生表示，根本無人自願接受讓同學進行灌腸，但為了全組同學的成績，只能逼迫自己吞下這份委屈。

一名受害學生26日接受韓國時事廣播節目採訪表示，南韓大學的護理系學生通常需要在大二完成灌腸實習。當時她們課堂上4～5個人分一組，各組抽籤選出接受灌腸的同學，之後每組拉下簾子，受灌腸的人在組員前褪去褲子、露出臀部，讓同組的人將灌腸管插入肛門，注射灌腸劑，讓同組成員觀察整個過程。

PO文發布後立刻引起許多討論，許多人都表示簡直不可思議、無法置信；也有網友表示，是學生自願、且以教育為目的根本無須反對。

在首爾大學附設醫院一名資深護理人員崔女士表示，接獲到該案例時非常震驚，甚至被爆料的大學還想肉搜出檢舉的學生。她說被抽中的女學生即使月經來潮也無法拒絕，學生在接受灌腸時經血不斷流出，竟只能用衛生紙稍微擦拭，據說還有同組學生在看到受實驗同學的臀部後取笑說：「這人的肛門怎麼長這樣？」，令人相當生氣。

崔認為，「灌腸」本來就不算是困難的醫療行為，使用模型也能夠讓學生們充分學習，不無法理解校方不願以模型替代，她在臉書上嚴厲斥責，這根本就已經算是性侵行為！

崔表示目前至少已經收到7所學校學生的投訴，她簡直無法相信直到現今還有學校竟然讓學生在課堂上親自脫褲灌腸啊。

(中時電子報)