雞同鴨講 美中貿易戰解不開的結

華府與北京對智慧財產權缺乏共識，是美中貿易戰中最棘手，也最難獲得突破的問題。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
美國總統川普針對中國大陸剽竊智慧財產權加徵關稅

美中貿易戰正打得如火如荼，而其中最棘手，也最難獲得突破的問題之一，就是智慧財產權。

《南華早報》（South China Morning Post）9月30日指出，美國總統川普不斷痛批北京鬆散的智慧財產權保護法，說這導致美國每年損失多達6,000億美元（約18兆台幣），而北京卻加以否認。

中國大陸政府消息人士說，北京會改善智慧財產權保護法，以促進創新，並支持產業，但不是在美國施壓下才這麼做。

這名消息人士說，「北京認為，一切關於強制技術轉移，還有竊取智慧財產權的指控，都是無的放矢」。他並指出，由於雙方差異很大，對智慧財產權問題沒有共識，中國對解決不存在的問題無能為力。

從北京的觀點來看，原本中國大陸盜版與仿製品猖獗，如今他們在維護智慧財產權上，已有很大的進展。

而要求外國企業以技術換取市場准入（market access），則可追溯到已故中共領導人鄧小平的改革開放政策。直到1980年代，中國加入世界智慧財產權組織（WIPO）後，才加強相關律法。

北京稱美國指控中國大陸嚴重剽竊智慧財產權是無的放矢

北京說，中國2011年付給美國的智慧財產權利金從2011年的34.6億美元（近1,100億台幣），大增為2017年的72億美元（近2,200億台幣）。

而美國柏克萊法律與技術中心（Berkeley Center for Law & Technology）中國倡議（China Initiative）主任柯恩（Mark Cohen）說，無疑北京在改善保護智慧財產權上有長足的進步，但並沒有化解美國的顧慮。

「美國不信任那制度，那中國政府主宰的制度，還有社會主義的做法，以及『2025中國製造』，」他指出，「他們說的是不同的語言」。

長久以來，外國企業人士不斷抱怨，在中國司法保護主義下，取證充滿挑戰，罰則相當有限，加上對外企「另眼相看」，他們要在大陸主張智慧財產權困難重重。

(中時電子報)

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