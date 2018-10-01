一張照片震撼普立茲新聞獎 簡晶瀅透過禿鷹之眼看生死

2018年10月01日 02:14 中時 李欣恬 ／台北－倫敦連線報導 ／台北－倫敦連線報導

一張普立茲新聞攝影獎作品《飢餓的蘇丹》，拍下禿鷹等待奄奄一息飢童死去的畫面，引發新聞攝影的道德爭議。享譽國際舞台、曾獲英國國家舞蹈獎的台灣舞者簡晶瀅，以編創作品《禿鷹》和這張名作對話，透過禿鷹之眼看待人類生死。

簡晶瀅出生於1988年，畢業於台藝大舞蹈系，現為世界頂尖舞團之一阿喀郎．汗舞團主要舞者，2016年在作品《輪》（Until The Lions），飾演印度史詩《摩訶波羅達》裡的安巴公主，以此獲得英國國家舞蹈獎之現代舞類最佳女舞者，是台灣首位獲得此獎項的舞者，這回是她首度編創作品。

簡晶瀅表示，最初尋覓舞創題材時，偶然發現禿鷹死亡的方式，「牠們在生命要結束時，會飛到最高的地方，讓太陽融化而消失，後來我又看見《飢餓的蘇丹》這張照片，小女孩即將死去，而禿鷹在後頭等待，令人鼻酸的畫面，顯現人類對自己的生命是這麼無能為力，兩相對照，形成強烈對比。」

簡晶瀅表示，在希臘神話依卡洛斯（Icarus）和代達洛斯（Daedalus）裡，也出現類似的情節，「但依卡洛斯是為了追尋自由而高飛，最後因為不可自控，而被太陽融化走向死亡，和禿鷹能決定自己生死的狀態相比，更加說明人類的渺小。」

簡晶瀅以長達50分鐘的獨舞，呈現這些故事、畫面中的意象，她將自己化身成鳥類、神靈鬼怪、半人半獸，「我會不斷變形，既模仿禿鷹動作，也有鳥類轉化成人的動作，還有台灣民俗宗教元素在裡面，呈現人類道成肉身，從生到死，又從死到生的循環過程。」

值得一提的是，這部作品採用現場音樂演奏，由重金屬巨石圈樂團主唱喬瑟夫．艾希文、埃及鼓手卡里姆．席丹擔任演出，簡晶瀅也將一段父親寫給母親的情歌融入演出，作為對已逝父親的想念。演出將於11月8日於衛武營國家藝術文化中心舉行。

(中時 )