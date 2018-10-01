唐綺陽星座：金逆！易有金錢糾紛 快趁機去掉礙事的人

2018年10月01日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

10/01-10/07｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本週冥王星開始順行，恭喜天蠍朋友，重新邁開步伐，往下一個階段前進，對其他星座來説，該是放下、斷捨離的時候。兩年一度的金星停滯與逆行，金星逆行也勾出「往日的祕密、金錢糾紛、舊情的回憶」，金星與每個人的生活息息相關，這波逆行要帶來的反省，請大家務必好好體會，自己「有沒有好好過日子」？有沒有「辜負自己的條件」？別人有沒有「辜負自己的付出」？

金逆期間，容易有金錢糾紛，我們也可藉這一波理解哪些人與自己共感，哪些人又是「非我族類」，去掉礙事耽擱的，自然就有機會與對的人攜手同行。花錢上會有許多的價值評估，感情關係也容易有曖昧不明及波動。

重要星象：冥王星順行，金星停滯與逆行

工作注意↓

雙子：容易遇到自以為是的人，要花點時間與耐心周旋

處女：遇到卡關別著急，趁機休息、沉澱一下

天蠍：不要當濫好人，要適時做出合理的反應

水瓶：小心心急產生錯誤，迴避工作上的地雷區

桃花注意↓

金牛：傻人有傻福，桃花在不經意間萌生

巨蟹：有職場桃花，因共患難而萌芽

天秤：多說多錯，用行動來證明，少辯解為妙

魔羯：想要歸零、回歸單純，化解心結

財運注意↓

獅子：接收來自貴人的訊息，不要蹉跎

雙魚：工作賣力，當心金錢會卡在對方處

健康注意↓

白羊：調整生活習慣，能有好成績

射手：焦慮影響睡眠，應面對現實

(中時電子報)