鎖定台青 陸天獅集團在台拓健康商機

2018年10月01日 03:15 旺報 陳君碩

看準健康產業商機，大陸天津的天獅集團，針對台灣的年輕族群高度關注的健身市場，發表專屬運動類型的能量飲品和多項健康產品，為其大健康產業版圖再下一城。天獅集團董事長李金元表示，他非常看好台灣年輕人發展事業的進取心，認為台灣年輕世代具備優秀創造力及國際化視野，若能以創新思維結合天獅的全球化業務體系，絕對可以相輔相成。

天獅集團在研究台灣市場3年後，29日下午在台北分公司新址，正式宣布加大力度投入台灣年輕消費族群，此次特別針對台灣的年輕族群高度關注的健身市場，全新發表專屬運動類型的能量飲品和多項健康產品，以及針對台灣市場開發參與大健康相關事業發展的機會，現場許多業者前來諮詢產品和商機。

天獅集團高層代表受訪表示，全球化戰略就是鎖定年輕世代，公司的發展路徑希望在一系列有利於年輕人的健康管理方面做最好的投資。

天獅集團董事長李金元在成立大會的賀詞中表示，他非常看好台灣年輕人發展事業的進取心，希望藉由自己創業23年在大健康領域紮根全球的經驗，攜手有志發展自己事業的年輕人持續前進。

據介紹，1995年，李金元在天津創立天獅集團有限公司，並於1997年進軍國際市場。如今，天獅集團已經成為一家橫跨生物科技、健康管理、酒店旅遊、教育培訓、電子商務、金融投資等諸多領域的跨國企業集團，李金元還曾於2016年名列胡潤全球富豪榜，成為天津的首富。

(旺報 )