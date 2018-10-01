早晚溫差大 西半部空品差！中颱康芮是否撲台 週三是關鍵

今年第25號颱風「康芮」昨天增強為中度颱風，是否會撲台，要看其移動路徑，週三是關鍵。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

時序入秋，今（10月1日）全台為多雲到晴，然受到東北風影響，早晚天氣較涼，溫差大逾10度；西半部空品差，雲嘉南地區達「紅色警示」；至於今年第25號颱風「康芮」昨天增強為中度颱風，是否會撲台，要看其移動路徑，週三是關鍵。

今日受東北風影響，各地早晚天氣較涼，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，北部及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日中部以北、東部低溫約19至23度，南部低溫約23至25度；白天北部、東部高溫約29至31度，中南部約31至33度。白天紫外線指數仍偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

今日嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區易有8至9級強陣風，臺灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

值得注意的是，今年第25號颱風「康芮」已增強為中度颱風，氣象專家彭啟明在臉書貼文表示，是否影響台灣要等到週三視北轉角度與時間而定。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日西半部受東北風及境外汙染物影響，空品較差，雲嘉南地區為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東地區為「普通」等級。

(中時電子報)

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