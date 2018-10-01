食安風暴頻傳！這社區8成居民會做手工醬油吃健康

2018年10月01日 04:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

食安風暴頻傳，如何吃健康！位於新北市三芝區北新庄的樂天社區，居民為找回在地製作傳統黑豆手工醬油的農村手藝，今年開辦多場課程讓社區八成居民都會製作手工醬油，找回傳統古早風味。

三芝樂天社區為新北市政府所輔導的農村再生社區，從前因為天氣因素影響，通常會在清明節或端午節後開始製作手工醬油，社區裡約有一百多戶居民，有五十多戶7、80歲長者們都會製作，從煮豆開始，再舖上稻草晾乾，製作期程約四個月。

如今社區以傳承文化及食品安全作為思考的方向，聘請專業講師指導製作手工醬油，運用固定鹽與水的比例及天然豆麴，可以不受天氣因素影響，讓社區家家戶戶隨時都能製作及食用天然古法健康的手工醬油，迎向健康生活。

樂天社區總幹事陳佩偵表示，社區雖然有長者會製作手工醬油，但是不太會教導，所以特地找老師來教學，居民照著老師指導的方法，採取少鹽的方式，在煮的過程中添加甘草等中藥材，製作出又香又健康的傳統手工醬油。期待這項傳統手工製作醬油的技能，能在社區的推廣下持續傳承。

農業局長李玟表示，三芝樂天社區不但有田心子秘境景點，也推動多項農產品加工，找回了傳統手工製作的農家文化及古早味，期許新北農村社區的努力，讓新北農村不斷地成長，達到農村永續發展及再生活化的目標。

(中時電子報)