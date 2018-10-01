從激動時代記錄各城鄉！台灣攝影家前進日本

2018年10月01日 05:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用相機記錄台灣，定格當下，回顧過去、省視現在、預見未來！在台日文化交流合作瞭解備忘錄架構下，台日文化交流日益熱絡。文化部於日本辦理之「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」及「當今台灣攝影表現」攝影展，獲日本當地兩大主流媒體朝日新聞晚報及經濟新聞晚報大篇幅報導介紹台灣攝影文化，有益日本民眾認識台灣攝影藝術文化及台灣真實面貌。

發行量182萬份之朝日新聞晚報及152萬份之日本經濟新聞晚報同時以「從攝影看台灣」為主題大篇幅報導。朝日新聞以「從激動的時代 到台灣各城鄉」為標題，報導日本清里攝影美術館展出攝影家張照堂等人所拍攝之70-90年代反映台灣各地的社會面貌攝影作品，藉由作品可認識台灣近半世紀來的社會發展。東京藝術大學佐藤時啟教授指出，台灣近年赴日留學的藝術家增多，這些留日藝術家運用國外生活經驗，重新體認台灣故鄉的特色，並將之具體化為攝影作品，亦為此次展覽的特色之一。

日本經濟新聞則以「照片述說台灣的真實狀況」為標題報導該兩大攝影展，並聚焦於台灣女性攝影家陳淑貞及侯淑姿所拍攝之汽車旅館及關懷台灣新住民的攝影作品，可反思台灣當代社會的現況。日本經濟新聞採訪台灣藝術大學副教授沈昭良表示，盼透過展出照片，幫助日本民眾認識台灣經歷過的多元歷史。

此次在日本山梨清里攝影美術館展出之「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」攝影展由文化部駐日本代表處台灣文化中心及國立台灣美術館合辦，另於東京藝術大學辦理之「當今台灣攝影表現」攝影展為文化部台灣文化光點計畫之一。

近年文化部積極將台灣攝影藝術介紹予日本，歷年曾辦理「看見的時代─前輩攝影家鏡頭下的台灣意象1930s-1970s」、張照堂「歲月之旅」展、沈昭良「Stage」展、宋隆泉「愛‧戀台灣攝影展」，及國立台灣博物館策劃「影耀寶島」與「脈動」展等多項精彩攝影展，帶領日本民眾深度認識台灣攝影藝術。本次攝影展獲日本朝日新聞、日本經濟新聞大篇幅報導，象徵文化部與日本重要藝文專業團體合作已有顯著成果。

山梨縣清里攝影美術館「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」攝影展

7月7日至12月2日

東京藝術大學「當今台灣攝影表現」攝影展

展覽日期：9月14日至9月29日

(中時電子報)