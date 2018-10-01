高雄》網民預測韓國瑜可能會贏的行政區

2018年10月01日 05:58 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選舉最新民調，國民黨參選人韓國瑜支持度僅落後民進黨參選人陳其邁2.6個百分點。有PTT網民預測韓國瑜可能贏的行政區，包括左營、鳳山、岡山、苓雅等地。

以下為網民預估韓國瑜可能贏的行政區：

1.左營：海軍軍眷票減少很多，但這次風向，新興市區(左營鐵路以東的新市區)不少民眾對民進黨的負債問題及做秀政策不滿。因此左營韓國瑜會小勝。

2.楠梓：因為不滿菊營，另外中油賭爛的馬英九已下台，中油眷票回流不少。加工出口區新興的勞工(工程師、作業員)集中區，明顯對韓國瑜比對歷代國民黨人友善許多。原因很值得推敲。

3.鼓山：鐵路以東的新鼓山是中上、中層白領居住最密集的區域。目前開始顯現對民進黨與前地方政府的普遍不滿，不外乎是負債、空汙、交通。

4.那瑪夏：山地鄉，會回歸藍大於綠。

5.茂林：山地鄉，會回歸藍大於綠。

6.鳳山：前市長的旋風不再，陸軍軍眷票也回流，韓國瑜可能些微領先。不少小生意人對民進黨的不滿快速提升中。很典型的因為民進黨改善市容，從藍快速變綠，卻又因油電、交通問題，又開始對民進黨持續不滿的地區。

7.岡山：前市長的旋風不再，空軍軍眷票也回流，韓國瑜可能些微領先。

8.苓雅：退休軍公教比例不小的地方，韓國瑜可能些微領先。

9.前金：辦公區與河岸商場區，最近2年普遍對民進黨的不滿在快速上升中。

鄉民們回應說：「因為經濟問題讓高雄人想改變。」、「上次楊秋興贏的3個行政區剛好都是原住民區。」、「前鎮小港真的綠到靠北，連陳致中也能民調第一。」、「其實會贏會輸都是經濟問題啦。」

(中時電子報)