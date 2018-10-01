南投星空燦爛！合歡山拚暗空公園、埔里這顆巧克力藏暖流

2018年10月01日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

浪漫星空下，吹著徐徐和風，與好友分享香濃巧克力，暖意上心頭！來南投走走吧！在合歡山高海拔地區，遠眺仙后座、英仙座燦爛星光！10年前，一個南投埔里青年早逝，說不定他也成為天上星星，而他的父親為遵守與孩子的約定，努力做出美味巧克力，並將大部分盈餘捐做公益。在南投，不只有清境農場羊咩咩、特色雲南菜，也有更多人情味在這美麗的土地上。

南投仁愛鄉從鳶峰起至武嶺、合歡山沿線，光害最少，是觀賞星空夜景的最佳地點。（本報系記者 楊樹煌攝）

●滿天星斗在台灣！合歡山拚「暗空公園」

科技日新月異，土地過度開發，光害嚴重！你知道嗎？全世界有2/3的人口沒有看過銀河與星空美景！都市小孩想認識星星多只能從書本學習，然在台灣有個地方，卻能看見滿天星斗！

石門山高山杜鵑。（OK BUS提供）

春天看高山杜鵑、夏天跟著螢火蟲、秋天賞雲海、冬天玩雪趣！南投合歡山山高水長，尤其高海拔地區光害少、景致美，極適夜間觀星，愛好天文及攝影者趨之若鶩。南投縣政府、太魯閣國家公園管理處與林務局東勢林管處為打造南投觀星新亮點，在今年7月正式送件向國際暗天協會爭取認證為「合歡山國際暗空公園」。

合歡山日出與花海。（達志影像／shutterstock提供）

未來盼「合歡山能成為國際暗空公園」一份子，民間開始設立「台灣星空守護聯盟社團」宣導光害防制、推動觀星觀光！更難得的是，合歡山這裡一年四季都能賞星，每個星星有不同的故事與傳說，也盼這個理念能傳承給下一代，讓台灣誕生更多「天文學家」。

在如今景氣動蕩不安時，「18度C巧克力工房」依然獲得消費者的青睞與好口碑。

●埔里小鎮巧克力！18度C藏暖流

南投之美不只有星空，10年前（2008年），南投埔里小鎮青年因氣血胸不治去世，成為天上的一顆星星，持續守護心愛的家人！臨死前，這個有愛心的青年請託父親他，「要捐款給陽光基金會、捐款給四川大地震」。

18度C巧克力工房溫馨的送巧克力給幼童。（本報系資料照）

這名父親就是「18度C巧克力工房: Feeling18」創辦人茆晉！兒子死去那年，實體店面才成立不久，然茆師傅將成本著重在原料，做出值得細細品味的高品質巧克力，從網路發跡到實體店面，成為國內外旅人造訪南投必買商品。

「18度C巧克力工房: Feeling18」創辦人茆晉師傅為遵守與兒子約定，多年來持續做公益。（翻攝）

在如今景氣動蕩不安時，「18度C巧克力工房」依然獲得消費者的青睞與好口碑，除製作巧克力外，也將商品延伸至冰淇淋、年輪蛋糕、日式涮涮鍋，然最讓茆師傅掛念的，還是和兒子的約定！2011年，茆師父成立「18度C基金會」。

秉持著茆師父「取之於社會，用之於社會」的信念，在努力製作美味巧克力同時，每年持續捐出盈餘30～50％做公益！至今埔里每個學童只要認真閱讀，都能吃到茆師父精心為他們製作的巧克力，以「分享愛，做公益」為原點，讓每顆巧克力吃得到滿滿暖意。茆師父也盼小朋友繼而從小學會關懷他人，懂得感恩，長大後更有能力回饋社會和家鄉。

位處高海拔的清境農場也能感受到歐洲氛圍，看超萌羊咩咩。（達志影像／shutterstock提供）

●有愛的南投好好玩！清境羊咩咩、高空步道都精彩

好山好水的南投不只有濃濃人情味與美麗星空！位處高海拔的清境農場也能感受到歐洲氛圍，超Q羊咩咩被小朋友餵得飽飽超開心，遠從紐西蘭來台的格蘭先生的「羊咩咩脫衣秀」人氣紅不讓。

「清境天空步道」號稱全台最長的高架景觀步道斥資了4400萬打造，全長1.2公里。

去年開放的的「清境天空步道」也同樣精彩，號稱全台最長的高架景觀步道斥資了4400萬打造，全長1.2公里，寬2.5公尺、高9公尺，中間還有6座景觀平台，覽穿梭樹冠層、以絕佳視野飽覽台灣高山美景！

南投清境地區，早年有緬越老兵，因此當地也盛行吃雲南菜。

此外，來清境也能體驗歐風民宿，小木屋裡與家人好友話家常、隔天早起看雲海與晨霧！來清境也能品嚐美味雲南菜，大薄片、豌豆粉酸辣又開胃，最適合爬完山的旅人補充體力！

清淨歐風民宿，清晨賞雲海。

「旅行，能讓你付出卻變得更富有。」四季都有不同美景的南投值得一再造訪！看美麗星空、品嚐暖心巧克力、「石門山」百岳冒險、日月潭遊船搭纜車、溪頭森林芬多精等！不管是自由行、跟團都有不同的趣味，帶著你的相機，現在我們就去南投吧！

(中時電子報)