台東「 東之園草袋飯」 霸王雞腿外酥內嫩

東之園草袋飯的雞腿飯是店裡的招牌。（莊哲權攝）

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東之園草袋飯的雞腿飯是店裡的招牌。（莊哲權攝）
東之園草袋飯的雞腿飯是店裡的招牌。（莊哲權攝）

台東「東之園草袋飯」的雞腿，用加上腿排的骨腿，以獨家祕方醃漬，再用獨門祕法下鍋油炸，不僅分量巨大，而且外皮金黃酥脆，肉質軟嫩多汁，令人吮指，雖然店址不在市中心， 每天仍有不少忠實客戶光顧，吃起來飽足又過癮。

一般炸雞店賣的炸雞腿都是陽春型的棒棒腿，位於台東市傳廣路東之園招牌雞腿飯，是整支8兩重的骨腿經過醃漬之後，下油鍋去炸，金黃酥脆的外皮，把雞腿肉的原有的滑嫩鮮甜味道封住，幾乎的1個便當大小的巨大雞腿，一口咬下還會噴汁，吃完後大大的飽足感。

業者表示，東之園袋草飯在台東已有28年歷史，當時秉持著「不能讓客人餓肚子」的阿嬤已退休，由第3代接棒，除了延續阿嬤的好口味以外，也加上創新料理，至於醃漬的獨家偏方及油炸方法，則是列為最高商業機密，不對外透露。

東之園的招牌飯除了炸雞腿以外，還有台東少見的梅干扣肉飯及瓜子肉飯也是客人必點美食，而且配菜也都是當天新鮮菜色，兼顧美味及健康；業者說，東之園袋著飯離市中心比較遠，但是客人一試成主顧，每天上門的吃貨仍是絡繹不絕。

店名：東之園草袋飯

地址：台東市傳廣路501號

電話：089-221223

每周日公休

價格：雞腿飯95元、梅干扣肉飯85元、瓜子肉飯70元

(中時 )

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