10月1日三大報頭版要聞

2018年10月01日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

距離2018大選僅餘54天，台中選情緊繃。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨候選人盧秀燕以40.2％的支持度，險勝民進黨籍、現任台中市長林佳龍的38.1％；值得關注的是，林佳龍年底要拚連任，但卻有57.8％，超過一半的台中市民支持政黨輪替。

老少配斷背山、相愛相殺？美國總統川普昨天語出驚人，向鐵桿支持者分享他與北韓領導人金正恩的關係時，竟然耍肉麻說，「我喜歡他、他喜歡我，我覺得很OK，我可以被允許說這個嗎？」。他還強調，金正恩寫給他文情並茂的美麗來信，「我們戀愛了」！

中選會查對國民黨台中市長參選人、藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，約全部連署人數的2.38％，可能構成犯罪行為，將於明天委員會討論是否依《刑事訴訟法》提告，藍委則痛批中選會已淪為民進黨「助選會」。

11月起，民眾周六日及例假日若有看診需要，可到地區醫院，不用再因附近診所沒開，只能跑大醫院急診。台灣社區醫院協會表示，在健保署提高地區醫院假日門診診察費的鼓勵之下，地區醫院將投入周六日及例假日開診，目前全國有361家，扣掉公立地區醫院假日必須休診之外，希望280多家私立地區醫院假日都能100％開診，讓民眾不用再為假日看病問題傷腦筋。

@旺報

隨著貿易戰大幅升溫，中美再度拉開新一波角力戰序幕。面對美國施壓排山倒海而來，「改革開放」顯然成為北京應對方針。大陸黨政學者表示，習近平曾經多次講過，不會走封閉僵化的老路，也不會走改旗易幟的邪路；換言之，北京不可能走回頭路來應對美國壓制。

中美貿易戰考驗兩國經濟體質，針對大陸國家主席習近平與總理李克強接連發聲「支持民營企業發展」，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」昨刊文稱，由於近來「民企退場論」甚囂塵上，加上在產業結構改革過程中，民企受到的影響比國企更大，致使民間企業家人心惶惶。最高領導人的喊話是為了給民企發「定心丸」，人心思變，人心亦求穩，心穩就無懼外部波動，民營經濟穩了，大陸經濟也就穩了。

在中美貿易戰愈演愈烈之際，台灣與美國簽署價值15.6億（美元，下同）的大豆採購同意書，未來兩年將向美國農民購買多達390萬噸的大豆。對此大陸黨媒《環球時報》發社評大力批評台灣此次行動，並直言台灣這麼做是在「選邊站」，擺明向美國主動繳交保護費，以取悅美方。

受到中美貿易戰火轟頂，大陸景氣先行指標製造業採購經理人指數（PMI），9月分無論官民版都出現同步下跌走勢，顯見下半年景氣開始敲警鐘，有下探的風險。其中進出口景氣度持續探底，來到今年新低，反映出整個中美貿易戰火多少對大陸經濟成長帶來威脅性。

@工商時報

鼓勵台商海外資金回流有眉目了！據悉，政府在評估「符合國際規範」前提下擬訂立專法，已有方向性的共識。不過，「資金回台沒有租稅大赦」，而是投入政府指定投資項目，例如5＋2及半導體等實質投資，才會「限期」給予租稅優惠誘因，全案最快11月底明朗化。

陸版肥咖加上美中貿易戰，兩大因素將帶動台商回鄉置產潮。指標大型行庫內部最新國內不動產景氣評估報告顯示，在陸版肥咖及美中貿易戰兩大因素交相影響下，將掀動新一波台商資金返鄉置產，進而推升土地、工業區廠辦及豪宅等三大標的買氣回溫。

國內不動產市場史上規模最大招標案「台北雙子星」今（1）日最後截止投標，近日由於潛在風險比預期要多，投標熱度由熱轉冷；據悉，最終恐怕只剩下台灣藍天電腦+宏匯集團與香港南海控股（港交所：0680）的雙強ＰＫ戰。

台積電終於不孤單！受制於半導體景氣前景有疑慮，加上中美貿易戰不確定性大增，摩根士丹利、里昂證券等先前都謹慎看待半導體產業，外資圈只對台積電有信心，所幸，摩根士丹利升評日月光投控後，美林證券加入看多行列，提供資金轉進半導體大型股新去處。

(中時電子報)