MLB》天使震撼彈 總教練索西亞宣告離去

2018年10月01日 07:34 中時電子報 盧品青

#Angels statement on Manager Mike Scioscia: pic.twitter.com/z2Z2XB703Y — Angels (@Angels) 2018年9月30日

天使隊總教練索西亞(Mike Scioscia)於例行賽最後一戰結束後宣告不再續約，將離開他執教長達19年的天使。索西亞表示這是他與球團老闆和總管談過之後做出的決定，天使今年80勝82敗，連續4年無緣季後賽。

59歲的索西亞教練生涯都效力天使，橫跨安納罕天使到洛杉磯天使的時代，留下1650勝1428敗，6次分區冠軍，以及2002年的1座世界大賽冠軍。儘管季中就有傳言他可能離去，索西亞仍謹守到最後一刻才開口，他很直率地向大家說再見。

天使2009年與索西亞簽下10年5000萬美元合約，但近年來戰績差強人意。本季陣中有卓奧特(Mike Trout)、西蒙斯(Andrelton Simmons)、大谷翔平等好手，最後也只在美聯西區排行第4，球團有意做出改變。

索西亞說他還未放棄執教，有意繼續轉往他隊發展。本月1日是他在天使最後一戰，沃德(Taylor Ward)9局下揮出再見全壘打，以5-4擊敗運動家，成為子弟兵送給索西亞的踐別禮。

(中時電子報)