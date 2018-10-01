高雄》開始打韓國瑜混黑道　網：民進黨就沒有混黑道的？

2018年10月01日 07:44 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄成為萬眾注目的焦點，因為沒有人料到國民黨候選人韓國瑜居然可以將戰局打到五五波的緊張態勢，隨著高雄選戰越發激烈，民進黨重兵回防高雄，開始對韓國瑜猛攻，先是滅母語、旗津設賭場等議題，現在在網路上也開始有考古，指稱韓國瑜混黑道。對此，網友也問民進黨，難道民進黨就沒有混黑道的，只因為他們是民進黨就不黑了嗎？

根據多家機構的民調顯示，高雄市長選舉已呈現五五波局勢。因此，民進黨最近對韓國瑜砲火猛烈「每日一黑」。而韓國瑜也反擊「我禿頭不怕別人拔毛，民進黨我正式向你挑戰，放馬過來」！就有網友發現近來網路出現很多關於韓國瑜的「考古文章」，指稱韓國瑜黑道背景、落人助陣、把陳水扁打到住院等的事蹟，好奇民進黨陣營是否要開始挖出韓國瑜20年前當立委的黑歷史，在選前猛烈攻擊，那韓國瑜要怎麼回應才好？

就有網友回覆說，民進黨把目標放在韓國瑜身上也是好的，反正高雄本是國民黨的艱困區，而且本來韓國瑜就是犧牲打，但是韓國瑜能打到讓民進黨高雄市九位立委「九星連珠」，傾全黨之力打韓國瑜，這樣夠划算了！而讓民進黨繼續攻韓國瑜，這樣可以讓一些指標性選區有更多的機會勝選。

而該網友更表示說到黑道，難道民進黨就沒有混黑道的，只因為他們是民進黨就不黑了嗎？

(中時電子報)