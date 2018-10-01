變大變胖！康芮最快明變強颱 恐比潭美更接近台灣

2018年10月01日 07:52 中時電子報 戴安瑋

中央氣象局預測，康芮颱風最快明增強為強颱，周三影響台灣。翻攝中央氣象局

康芮昨已轉為中颱，中央氣象局預測，最快明天增強為強颱，周三影響台灣。依據歐洲模式，北邊太平洋高壓的強度比較弱時，康芮路徑最東將在琉球附近北轉，比較在強時，最西則通過台灣南端，是否會侵襲台灣，仍有很大變數。氣象專家表示，康芮可能比潭美更接近台灣。

中央氣象局預報員王品翔表示，目前海水溫度適合發展，康芮已於昨天下午2時增強為中颱，暴風半徑、範圍都變大變胖，明後兩天恐再增強為強颱。目前康芮路徑仍朝西北移動，颱風水氣預計周三影響台灣。

中央氣象局表示，目前康芮行進路徑與潭美相似，但也有可能比較接近台灣，主要要看未來幾天北方太平洋高壓的強弱。目前氣象局預測，北轉機率大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，根據最新歐洲模式顯示，當太平洋高壓的強度比較弱時，康芮路徑最東從琉球附近迴轉，比較在強時，最西則通過台灣南端；美國模式比較集中在琉球一帶，但強調，由於「康芮」行進至台灣附近還要4天左右，模式仍會不斷進行調整。

氣象達人彭啟明表示，和潭美颱風相比，康芮有機會較接近台灣，本周四五是接近台灣的時候，目前路徑的誤差性仍大。還需要一兩天時間的觀察調整，說會不會侵襲台灣還要等等，但目前趨勢來看，可能會較潭美更接近台灣附近，仍不排除相當接近台灣機會。

(中時電子報)