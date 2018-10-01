新北》重提核四 洪孟楷：吳敦義一句話就打臉蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。(圖／本報資料照，葉德正攝)

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中時電子報
/綜合報導
前副總統、國民黨黨主席吳敦義。（圖／本報資料照，范揚光攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜9月30出席競選活動指出，民進黨要做非核家園，但過去蘇貞昌擔任行政院長時卻追加核四預算448億，對此，國民黨發言人洪孟楷則指出，2014年時任副總統吳敦義就曾在總統府會談時一句話打臉蘇貞昌，「你蓋了，又停止，又再蓋，又追加預算」。

2006年扁政府時期的核四預算是當年行政院長蘇貞昌、副院長蔡英文，任內行政院編列核四興建預算448億，且編後送交立院，蔡英文也曾親赴台電，要求核四「如質、如期」完工。2018年蘇貞昌為了選舉重提興建核四主張。

洪孟楷臉書貼出影片指出，民進黨新北市長候選人蘇貞昌在2014年曾進總統府拜訪時任總統馬英九、吳敦義，會談中談到核四議題時，吳敦義質問蘇貞昌說「你為什麼那時要追加448億預算？你不就那時候就應該停止？」結果僅換回蘇貞昌啞口無言的一句「哀～」，吳敦義再追問「你蓋了，又停止，又再蓋，又追加預算」，讓蘇貞昌頓時百口莫辯。

洪孟楷認為，蘇貞昌在任內行政院編列核四興建預算448億是事實，現在為了選舉又來拉國民黨及侯友宜下水也是事實，況且核四燃料棒已經被蔡英文政府送出，代表該案徹底胎死腹中，他不禁疑惑，到底何時才是蘇貞昌的真面目？

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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