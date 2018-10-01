OL怒告老闆「邊開車邊性侵我20分鐘」　法官也傻眼

2018年10月01日 08:11 中時電子報 張國欽

台中某知名設計公司兩名離職女員，聯手控告兩年前遭老闆性侵，其中1名女員工堅稱前年9月被老闆「邊開車邊伸手性侵下體，時間長達20分鐘」，審判長覺不可思議，還當庭質疑「這樣也可以？」

指控遭老闆「邊開車邊性侵20分鐘」的離職女員工指出，她前年9月28日颱風假當天，接到老闆打電話來要她加班畫設計圖，搭上老闆的車後，改口說要去巡視工地，不料老闆途中左手開車、右手卻不斷性侵她的下體，不管怎麼抵抗都沒有用，時間長達20分鐘之久，老闆到了工地見四下無人，更直接強脫他的內褲、掏出生殖器性射精在她嘴裡，還威脅如果不配合，就不讓她在他的公司工作。

據《蘋果》報導，這名女員工被性侵後，趕緊衝到洗手臺吐出殘留精液、不停漱口，隔天就憤而請辭，並打電話向另一名離職女同事訴苦，結果女同事也透露自己曾被老闆性騷擾、性侵，兩人越想越不甘心，決定挺身而出揭穿老闆的狼行，當晚就帶著3名友人摸黑重回工地採集證據，再一同到警局報案。

吳姓老闆被告喊冤強調，前年9月28日「梅姬」颱風襲擊台灣，他擔心工地漏水，早早就切斷水源，怎麼可能還有水漱口？法官為求慎重，反複詢問兩名被害人性侵過程，結果兩人在警局、偵查庭與法庭的說法都不一樣、關鍵處總以「忘記了」、「記不清」為由帶過。

此外，離職女員工聲稱長期被老闆性侵、猥褻，還說「我的大學同學都知道！我有跟她說！」但其大學同學出庭做證時，卻只有聽過她抱怨9月28日那一次，工地採集的證據都驗不出男性DNA。因兩名女員工沒有補強證據，法官日前依「罪證有疑，利於被告」，判吳男無罪。仍可上訴。

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(中時電子報)