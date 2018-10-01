台灣大失所望 美懲罰薩國無疾而終且挺台大將受挫

2018年10月01日 08:58 中時電子報 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

薩爾瓦多與中華民國斷交，美國頗為不悅，不但召回駐薩大使，還打算藉由削減經援等方式懲罰薩國，甚至引起白宮與美國國務院之間的論戰。但最後無疾而終，什麼懲罰也沒有。堅定挺台的白宮國家安全顧問波頓顯然在這場戰役中敗北。

《紐約時報》一篇長文分析了美國的左右為難。這篇內幕消息的標題是「薩爾瓦多支持中國，美國考慮予以懲罰，但後來退縮了」。

薩爾瓦多在八月承認北京政權，成為一年多來第3個與台灣斷交的拉美國家，前2個是巴拿馬與多明尼加。紐時表示，根據白宮發言人的說法，白宮國家安全顧問波頓曾致電薩國總統薩爾瓦多‧桑切斯‧塞倫，「警告他勿與台灣斷絕外交關係」。薩國與台灣斷交後，白宮發表聲明批評說，桑切斯總統的作法影響了整個美洲地區的經濟健康和安全；聲明又說，中國大陸明顯干涉西半球政治，薩國竟然接受了，這令美國非常關切，美國將「重新評估我們與薩爾瓦多的關係」。

國會裡隨即有聲音主張停止對薩爾瓦多的經濟援助。美國政府也召回駐這3國的大使或代辦，研商「美國如何支持中美洲和加勒比海地區強大、獨立與民主的制度」，同時美國考慮嚴懲薩國，例如削減經援、對某些人限發簽證等。按，美國去年給予薩國的經援約為美金1.4億元。

報導指出，波頓堅定挺台，力主懲罰薩國，但是美國國務院另有看法，導致白宮與國務院之間出現激烈爭議。國務院不願祭出懲罰措施，主因是美國需要薩國協助管制非法移民進入美國。這場辯論造成的副作用之一是：國務院裡重視中國議題者，與重視西半球議題者，彼此互不相讓。

美國與拉美國家去年舉行了高層級的安全暨經濟會議，會議目的與防止非法移民有重大關聯，今年順理成章要繼續舉行，卻因是否懲罰薩國之爭導致會議延期。但最新發展是會議準備在10月中旬舉行，而且副總統彭斯將出席致詞，意味著爭議已告平息。

國務院一些人認為處罰薩國並不恰當。因為巴拿馬和多明尼加承認北京後，美國幾乎沒有反應，川普照樣與巴拿馬總統瓦雷拉親切會談，川普還在巴拿馬保有一家旅館，直到川普的管理團隊被巴拿馬方面的合作夥伴趕走為止。

紐約時報寫道：三位美國首席外交官悄然返回薩，多、巴駐地，「沒有新的強硬訊息或懲罰」。美國駐薩大使館發布聲明，總結了3位大使的華盛頓之行，說美國警告這個地區的國家「不要追求與那些不熟悉的夥伴發展經濟協議等關係」，因為那些夥伴的紀錄缺乏正面佐證。聲明又說，美國注意到一種令人不安的趨勢：「許多交易不透明，不符合這些國家的長遠利益」。

報導指出，這篇報導是綜合了3位要求匿名的美國官員的說法，其中2位是外交官。波頓方面則不予評論。

(中時電子報)