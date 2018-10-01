讓愛昇華教育，與國際知名教育品牌KUMON同行

2018年10月01日 09:06 中時電子報 綜合報導

來自於日本，盛行於全球50個國家和地區的KUMON教育，超過435萬的學習科數，是世界上最大的連鎖加盟教育品牌之一，擁有豐厚的教育經驗和聲譽。在KUMON的理念中，可發現並發揚每個孩子的天賦潛能，從「個人別、能力別」的學習方式，幫助孩子掌握自學能力、超越學年，這是全球KUMON團隊堅信的理念。

KUMON希望每一位加盟者，都能成為終身學習者，隨著自己的成長，進而提升教室質量，永續經營。因此，KUMON將針對個別加盟者設計的專業進修課程，共同實現理想，期待加盟的老師們，具備經營、指導和溝通的能力，一同攜手合作，成為一位專業的老師與經營者。

身為靈魂人物的KUMON老師，必須關注每一位孩子的學習狀態，徹底掌握孩子的真正能力，並根據孩子的學力診斷測驗、各級別的教材檢定測驗，為孩子預定三個月、六個月、一年後的學習進度計畫，並向家長告知孩子的學習狀況和成效，定期保持溝通。

在KUMON教室裡的每一天，老師們忙碌準備著每天要執行的任務，在孩子來教室之前，依據孩子的實際能力，為其準備適當的教材；學生進教室後，老師除了確認帶回家的作業外，必須同時執行並確認當天的學習狀態，關注孩子「自主學習」的狀況，必要時給予適當的引導教學；孩子完成當天教材後，老師必須即時給予批改，有錯誤時須讓孩子先學會訂正，並確認孩子都學會了才算完成學習，同時，必須確認孩子語言科目聽讀與書寫的順序和狀態，給予適當指導；最後，當孩子要回家時，KUMON老師必須確認當天的學習結果，並給予適當鼓勵與讚美，提醒孩子回家作業的要點。

擁有三十五年KUMON老師資歷的吳明娟，已經是全國科數最多學生的教室，吳老師分享她在引導幼兒學習的課程裡，觀察到孩子因為陌生只與媽媽互動，當老師從孩子可以的能力慢慢引導教學，累積一定的實力，持續給予孩子讚美與鼓勵，因為受到更多的肯定和成就感，不僅可以持續進步，尤其是專注力和自學力的提升，也是老師們心中最開心的事情；更重要的是，孩子在學習過程中，老師必須和家長保持密切良好的溝通，包括當天課程與平日回家學習的狀態，給予適度調整。KUMON吳老師分享她的感受：「看到孩子在學習上有良好的成就，就是KUMON教育最大的驕傲！」

(中時電子報)