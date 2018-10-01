KUMON金功獎，肯定超越學年、自學自習的孩子 〜培養面對未來挑戰所需的恆久能力

2018年10月01日 09:08 中時電子報 綜合報導

從2005年11月開始，莊家瑜跟著哥哥一起到KUMON輔導室學習，從小一一路學到國三，因為公文數學讓她的計算能力變得更好，基礎更加穩固紮實，在努力不懈之下，家瑜超越了四個學年，拿到公文金功獎的殊榮。

國小時因為課業壓力較小，沒有太深刻的感覺，自從升上國中後，因為科目變多、難度加深，課業表現的差異變得非常明顯。還記得國一一元一次方程式和國二二元一次方程式，大部分同學都覺得題目很難，花許多時間在計算上，但家瑜卻因已經學過而覺得很簡單，在很短時間內就將題目都解開了，當別人一張考卷可能七十分鐘都寫不完時，她在短短一小時內就寫完，甚至能很快解出多位數的乘法。

每年的公文金功獎、金頂獎頒獎典禮上，會看見各科表現優異的孩子們，獲頒金功獎的榮耀，他們中的一部分，目前正接受公文式教育，在數學、英文、國語其中一科的教材進度及對應學年後，符合「功文金功獎頒獎基準」的設定。而獲頒金頂獎的學子，則是獎勵他們完成功文的最終教材。藉由他們優異的表現證明了功文學習模式，確實能讓孩子的潛能無限延伸，不斷地超越自我！有更多餘力去輕鬆學習，發展生活上、課業上所需的各種能力。每一個得到金功獎的孩子，最受人讚嘆的是，能在三科教材的學習中，充分發揮自學自習的能力，並且運用在其他科目，提升學習的效率與成果。

家瑜開心的分享，她不需要特別煩惱國中程度的數學，由於在KUMON累積了基礎，她有課前預習和課後復習的好習慣，在段考前不需花太多時間在數學上，相對就可以有更多餘力複習較不拿手的其他科目。此外，因為可以輕鬆面對學校課業，她有餘力和時間去做喜歡的事，朝自己的興趣發展，這讓從小喜愛音樂的她有更多時間練樂器，並參加校外樂團，也能在球場上盡情揮灑汗水，更自信地面對學習。在學習公文的過程中，不僅讓她更加細心、用心，最重要的是，能夠擁有自學自習的能力，做任何事情都懂得深思熟慮，抱持嘗試的決心，勇敢面對一切，主動去解決難題。

三歲便開始在KUMON學習數學的孫禎廷，在學習過程中奠定良好的數學基礎，也養成天天做練習題的好習慣，不因挫折輕易放棄。超越四個學年，獲頒金功獎的禎廷，在師長鼓勵下，勇於自力挑戰和解決問題，因而獲得更深更廣的問題處理能力，擴展到其他學科產生良性循環，提升在校成績。學習公文所培養出來的耐力、挑戰力、專注力、自主學習，是禎廷最大的成功關鍵，所以她在會考中以5A9++的優異成績考取第一志願新竹女中。

洪蘭教授曾提到：「把每一個孩子教會，才是教育的真諦！」唯有透過KUMON教育的學習，讓孩子把超越學年當成自我主動、積極學習的能力，便足以面對未來各種變遷。具備競爭力才是教育的本質，當孩子超越學年學習，養成自學自習的能力，累積挑戰新問題的信心，並逐漸獲得創造力，這些能力不僅可在升學之路發揮作用，對孩子而言，能夠勇於面對各種挑戰，正是人生一項無形的財富。

(中時電子報)