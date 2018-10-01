KUMON教育與您一同圓滿家庭與創業

2018年10月01日 09:08 中時電子報 綜合報導

從師大博士班畢業的余采芳老師，一路投身教育行業並從事相關研究，曾經有過十二年的補教業教學實戰經驗，在身為人母與教育者的角色中，為了陪伴孩子的成長，結合理想志業與現實事業，在2017年，於竹北嘉豐六路加盟設立了KUMON教室。至今一年多，學生數向上攀升，余采芳靠著「教育創業」，讓自己與孩子們的人生成功轉型。

當時女兒正值一歲的學習啟蒙期，余老師卻因工作忙碌，必須每天跨縣市往返，只好把女兒托付給娘家媽媽，每隔一、兩週才能見孩子一面。致力於學童學習動機與成效的研究，卻無法陪伴自己的孩子成長，余老師內心有所遺憾；自從看到女兒學習KUMON後的驚人潛力，她毅然決定捨棄原本的工作，投入KUMON教育，爭取更多陪伴孩子的時間，並將KUMON公文式教育更完整地運用在女兒身上。

余采芳提到，在加盟過程中，KUMON總公司不僅提供師資專業的培訓，從理念傳承到教材使用、指導專業到案例分享，更從財稅資訊到法律課程，可更快成為擁有豐富專業的經營者；此外，還針對申請立案、學生管理資訊系統、市場評估、區域發展計畫、招生策略等提供建議和協助，公司會陪同擬定教室發展計畫，貫徹PDCA（Plan-Do-Check-Act）的原則，讓所有的資源與人力得到最大的發揮，甚至還有日本團隊實地到教室協助輔導品質流程的改善。

KUMON余老師也提到，從教學經驗中，她發現現在許多孩子無法提升學習成效，大部分是因為數學的基礎運算、閱讀讀解力不夠紮實。為了幫助孩子穩固基礎，她發現了KUMON教材學習法，這套學習法最特別之處是可以透過自學自習、有編序性地逐步帶著孩子向前進，很符合她當時希望給女兒的東西。

如今，余老師的學生數迅速成長，這些成果已遠遠超越她的最初期待。現在，她每週上三天課，從下午三點到晚上八點，有三個梯次的學生，營收已與轉職前相當。由於指導對象橫跨幼兒到國中生，教室時段的利用效益高，未來的成長量更值得期待。余采芳老師誠心的分享：「我覺得這是非常值得的轉換！」

(中時電子報)