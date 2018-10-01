激發自主學習力——KUMON公文式教育與國際接軌

2018年10月01日 09:10 中時電子報 綜合報導

從孩子呱呱墜地的那一刻起，父母心中充滿喜悅，對孩子有無限期許，盼望孩子可以健康快樂地成長，並在未來成為一個健全且有能力的人才。

KUMON公文式教育就是基於這樣一份父母對孩子的愛而誕生。創辦人公文公先生是一位日本高中數學老師，為了幫助成績不理想的兒子，他親手編寫一套以培養計算能力為目標，並且能讓孩子以自學自習不斷前進的數學教材，那就是現今KUMON教材的雛型。當鄰居看到公文毅每天只用30分鐘學習教材，到小學六年級時已經能夠獨立解答高中數學的微積分問題，便紛紛請公文公先生幫助自己的孩子，於是公文公讓這些孩子用同樣方法學習，並立志用這套學習法為更多孩子開發潛能，這便是公文式學習法的推廣起點。

為了更積極地在全世界推廣公文式教育，日本自2001年起成立KUMON品牌，開始步入全球化。目前KUMON已遍布50個國家和地區，而台灣也在2017年正式導入KUMON品牌，與國際接軌。

從日本到台灣、再到全世界，KUMON的發展始終奠基於父母對孩子的愛。身為台灣第一個KUMON寶寶，孔孟文化事業有限公司董事長趙文瑜表示：「我是在公文的世界長大的，透過公文奠定了毅力與耐力，因此我很認同這套教育法。全球有50個國家導入KUMON，我希望台灣的孩子在學習KUMON時，能夠認知到他們所學習的是國際化的教育方式；讓大家認知KUMON並非機械式學習，並且蘊藏著許多內涵。」

為什麼來自不同國家、不同文化背景的家長都接受KUMON？那是因為KUMON注重「閱讀力、理解力、計算力」三大基礎能力的培養，並重視建立孩子自學自習的能力，因此不管哪個國家，KUMON都能確實幫助孩子培養這些不可或缺的關鍵能力。

「我們強調透過陪伴去認識和引導孩子，不是直接告訴他怎麼做，而是引導他去思考，這也是KUMON一直強調的個人別、能力別，我們應該先思考這個孩子需要什麼，再協助他去發展自己的能力。」趙文瑜認為每個孩子的個性不同，必須透過陪伴去了解他們的個性、知道他們所需的協助、學會如何和他們溝通，在陪伴他們面對這些課題與挑戰的過程中，同時傳遞正確的價值觀。

KUMON期許能透過獨特的教材及個人別、能力別的指導，幫助每個孩子在超越學年後，還能夠自學自習、不斷前進，讓他們在學習過程中，找到自己的興趣與志向，勇敢實現自我！

(中時電子報)