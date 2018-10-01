花蓮》蔡碧仲代理縣長要讓縣民有感 升旗典禮只辦一次

花蓮代理縣長蔡碧仲今天上午主持升旗典禮，聲稱這是縣府最後一次升旗典禮。（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮代理縣長蔡碧仲要求員工在升旗典禮前，全部脫掉背心，要大家放輕鬆一點。（范振和攝）
花蓮代理縣長蔡碧仲主持升旗典禮完後，下台一一與縣府同仁握手致意。（范振和攝）

「這是最後一次升旗典禮！」花蓮縣代理縣長蔡碧仲1日上午主持他第一次也是最後一次升典禮，強調節省下來的錢，將與縣民、縣府員爬美崙山買早餐分享。

蔡碧仲公開宣示，在花蓮代理3個月期間，這是最後一次升旗典禮，一位公務人員如果不能找到最符合人性的方式過日子，如何照顧百姓？他叫參加典禮的員工，全部脫掉繡有「花蓮縣政府」與職稱字眼的背心。背心要不要在府內穿，下次再辦民調檢討。

不過，他後來補述時，語氣稍微和緩些，聲稱以後在外穿背心如果覺得榮耀、漂亮就穿，府內可以不用穿。

蔡碧仲表示，公務員要有尊嚴，執法人員更要有尊嚴，要依法行政，他對各種承辦活動絕對尊重，但只要政府官員被侵擾，他唯警察局是問。他每天早上晨運，只要百姓分享的，他一定立刻帶到縣府處理，做一個有效率的，人民有感的人。

他強調，到花蓮要服務100天，「百日」在民俗而言，是非常重要的數據，「百日」好像不太吉利，但他從來不忌諱，100天可以做很多事情，100天要讓縣民有感！

剩下2個月，可以省下5萬元，每次2萬5千元搭升旗檯子，浪費民脂民膏，如果一定要花錢的話，他認為，早上4點左右，可以爬美崙山，準備6、700早點，縣長與縣民、員工共同分享。

「不要再站了，主管不敬禮解散！」蔡碧仲一一與員工握手致意前，表示他要塑造一個模式，如同工廠做個模子，未來如與100天做出來有感的事情相左的話，就要向選出來的縣長檢討、檢驗、抗議，「我愛花蓮！愛戀花蓮！」

(中時 )

年底選舉 羅智強曝國民黨糧草短… 被視關鍵 馬王手牽手力挺邱于軒 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。