花蓮》蔡碧仲代理縣長要讓縣民有感 升旗典禮只辦一次

2018年10月01日 09:52 中時 范振和

花蓮代理縣長蔡碧仲要求員工在升旗典禮前，全部脫掉背心，要大家放輕鬆一點。（范振和攝）

花蓮代理縣長蔡碧仲主持升旗典禮完後，下台一一與縣府同仁握手致意。（范振和攝）

「這是最後一次升旗典禮！」花蓮縣代理縣長蔡碧仲1日上午主持他第一次也是最後一次升典禮，強調節省下來的錢，將與縣民、縣府員爬美崙山買早餐分享。

蔡碧仲公開宣示，在花蓮代理3個月期間，這是最後一次升旗典禮，一位公務人員如果不能找到最符合人性的方式過日子，如何照顧百姓？他叫參加典禮的員工，全部脫掉繡有「花蓮縣政府」與職稱字眼的背心。背心要不要在府內穿，下次再辦民調檢討。

不過，他後來補述時，語氣稍微和緩些，聲稱以後在外穿背心如果覺得榮耀、漂亮就穿，府內可以不用穿。

蔡碧仲表示，公務員要有尊嚴，執法人員更要有尊嚴，要依法行政，他對各種承辦活動絕對尊重，但只要政府官員被侵擾，他唯警察局是問。他每天早上晨運，只要百姓分享的，他一定立刻帶到縣府處理，做一個有效率的，人民有感的人。

他強調，到花蓮要服務100天，「百日」在民俗而言，是非常重要的數據，「百日」好像不太吉利，但他從來不忌諱，100天可以做很多事情，100天要讓縣民有感！

剩下2個月，可以省下5萬元，每次2萬5千元搭升旗檯子，浪費民脂民膏，如果一定要花錢的話，他認為，早上4點左右，可以爬美崙山，準備6、700早點，縣長與縣民、員工共同分享。

「不要再站了，主管不敬禮解散！」蔡碧仲一一與員工握手致意前，表示他要塑造一個模式，如同工廠做個模子，未來如與100天做出來有感的事情相左的話，就要向選出來的縣長檢討、檢驗、抗議，「我愛花蓮！愛戀花蓮！」

(中時 )