Gogoro新車騎56公里就壞 他怨買到車王 引網友論戰

台灣知名電動車gogoro(圖/本報資料照)

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中時電子報

8月中下旬中南部大淹水，許多汽機車在水中熄火，無法行駛，獨見電動機車Gogoro涉水而過未拋錨，被網友譽為「神車」，但彰化有一名Gogoro車主，才騎4天56公里就無法發動，怨抱買到「車王」。車商指，是軟體問題，已預防性更換馬達。有網友說，「Gogoro品質出了很大的問題」也有網友說，「比台灣兩陽好多了啦」。

彰化有一名Gogoro車主向《蘋果日報》投訴指，他因對Gogoro印象不錯，今年8月初買了一台Gogoro-S2，雖然貴了點，還是想享受騎乘酷炫，沒想到才騎4天56公里，馬達就壞掉無法騎了，讓他傻眼，直呼買到「車王」，他想要解約，但車商只同意送修，願給予一個月月租費699元減免。

Gogoro表示，工程師已在第一時間做車輛檢測，偵測到該車輛有訊號異常傳輸現象，導致車輛進入保護模式影響騎乘，除協助在軟體上重新檢測外，也預防性地主動免費更換馬達，確保未來的騎乘品質。

此事引網友論戰，有網友說，「Gogoro品質出了很大的問題，不是第一次上報了，建議大家不要買」還有網友說，「浪費錢找罪受」、「花錢買了一顆讓自己驚喜的地雷」不過也有網友說，「人家已經換一個新馬達給你了，你還想他們的換新車？」、「你買油車人家也不會給你換啦」、「比台灣兩陽（光陽、三陽）好多了啦，輪框斷裂推說使用不當，夠神吧」。

(中時電子報)

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