被視關鍵 馬王手牽手力挺邱于軒 韓國瑜求逆轉 決勝點在大寮林園

2018年10月01日 09:37 中時電子報 綜合報導

一面面國旗大陽傘，台上國旗辣妹與一樣身穿國旗裝的社區媽媽，勁歌熱舞 相互較勁，30 日大寮林園市議員參選人邱于軒以辦國旗趴的方式，成立與韓國瑜 的聯合服務處，現場一片國旗海中，大家齊唱國歌，感動全場。國民黨重量級人 物馬英九、王金平、郝龍斌及立院男神蔣萬安等人更蒞臨站台造勢，當中，最引 人注目的是，馬英九與王金平手牽手，上演世紀大和解，為推薦邱于軒、韓國瑜， 營造藍營團結拚翻轉的決心。

國民黨青年部 提供

馬英九強調國民黨致力於培養新秀，進行世代傳承，邱于軒與韓國瑜是年輕 世代的代表，也是未來的希望，大家應該全力相挺他們，他們一定可以為高雄帶 來新氣象，他指出最新民調顯示韓國瑜與陳其邁民調僅 2%之差，黃金交叉決勝點 就在大寮、林園，而邱于軒的當選與否，就是關鍵的一席，就是翻轉的機會，高 雄才有望變藍天。

大寮、林園市議員參選人邱于軒希望大家給年輕人機會，未來訴求包含:為 大寮林園居民爭取健檢補助，增設空汙盒子把關空氣品質;閒置校舍增設長照和幼 托據點，讓青年外出打拼無後顧之憂;改善公園設施，充實圖書館設備，給孩子 們有良好成長環境;觀光方面，大寮要結合花海發展觀光，林園要串起海洋濕地、 中芸港等山海觀光路線，行銷大寮、林園，帶動經濟。

高雄市長候選人韓國瑜指出高雄的經濟沒有生命力，失去了動能，年輕人沒 有辦法出頭天，高雄一定要改變，因此，強調就是要拚經濟，打造高雄成為全台 首富;同時力挺邱于軒，稱讚她具備行銷與長照的專業能力，為社區公益而默默 付出近十年，更是好媽媽、好媳婦，是一位認真且值得信任的年輕新秀。

30 日的大會另一高潮是由邱于軒的 9 歲大女兒擔任領唱員，南臺灣許久未聞 的國歌，在紅、藍、白的旗海中，馬英九、王金平、邱于軒與台下民眾一同高唱 國歌、揮舞國旗，場面令人感動，邱于軒也牽起馬英九與王金平的手，營造藍營 大團結，也為政壇掀起另一波話題。

(中時電子報)