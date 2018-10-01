驚！外來動物「偷渡」！讓台灣原生種動物恐滅絕

來自東南亞的林八哥、家八哥、白尾八哥與白頭椋鳥等，已對台灣八哥造成迫害。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！然面對瞬息萬變的世界，外來入侵，恐讓台灣動物滅絕！民國68年間，商人私自將福壽螺引進台灣飼養，卻又未能有效避免養殖個體流竄至自然水體、甚至還任意棄置，其驚人的繁殖力和食性，就此成為台灣揮之不去的生態噩夢！

外來種「斑腿樹蛙」移除。（台北市立動物園提供）

直到今天，許多民眾仍然沒能以類似教訓為戒，使得近30年來，為數不少的外來動物「偷渡客」藉由各種管道來台定居，適應良好的搖身一變成了能自行繁衍的入侵種，不僅威脅本土物種的生存，還成為難以克服的生態危機。

西元1931年時，一群生態學家即倡議將每年的10月4日訂為「世界動物日（World Animal Day）」，希望藉此喚起世人關懷所有的動物。由於人類的生存，是靠地表生態網絡及其所孕育的生物多樣性所支撐，當某個生態結點的物種陸續消失後，生態體系也將分崩離析，從而影響到人類的存續。我們所居住的台灣，面積雖然不大，但生態環境非常多元，因此擁有高比例的特有種與特有亞種。不過島嶼生態系因地形狹小、缺乏緩衝空間，對外來的衝擊耐受力也更顯脆弱。

食蛇龜是台灣原生的淡水龜，近幾年因為非法捕捉的關係，野外數量正在快速減少。（台北市立動物園提供）

或許有人並不認為外來入侵種會對我們的家園造成什麼危害，但其實只要稍加留意，就會發現我們所擁有的珍貴本土野生動物資產，正在快速地流失當中。

被不當棄養的綠鬣蜥大量繁殖，經常侵入農地吃蔬果，令農民非常頭痛！（台北市立動物園提供）

例如來自東南亞的林八哥、家八哥、白尾八哥與白頭椋鳥等，早已逐步掠取台灣八哥的生態棲地，並對其野生族群造成嚴重迫害。除了鳥類之外，諸如斑腿樹蛙、綠鬛蜥、鱷龜、紅耳龜、吳郭魚、琵琶鼠、紅尾鴨嘴、美國螯蝦、方環蝶和紅火蟻等，也都在大家缺乏警覺性的情況下，很快變成霸佔台灣好山好水的外來入侵種。

有鑑於此，台北市立動物園近年來積極針對外來種議題舉辦各式教育活動，期望藉由互動學習的過程，加深民眾對外來物種如何衝擊生態環境的認知，並推動各項域內保育計畫及落實外來種移除工作，期望獲得民眾支持，共同為台灣生態環境及生物多樣性保育而努力。

(中時電子報)

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