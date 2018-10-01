南吼音樂祭今年移出安平 6日、7日米街開唱

2018年10月01日 09:44 中時 程炳璋

南吼音樂祭還有傳統的官將首表演。（程炳璋攝）

在安平區舉辦7年的南吼音樂祭，今年首次移至中西區新美街（俗稱米街）開唱，謝銘祐的麵包車樂團與各音樂團體6日將在米街市集內開唱，搭配傳統藝陣、布袋戲節目進行，今年音樂祭取名「米街‧正南風」。

由金曲歌王謝銘祐發起，師法高雄蚵寮音樂節的南吼音樂祭已在安平舉辦6年，去年以台南傳統廟宇的「交陪境」發想，邀請米街、信義街、正興街、銀同里等街區，在忠義街媽祖樓擲筊「搏爐主」，在媽祖的見證下，搏中米街，決定今年的音樂祭移出安平，由米街鳴槍起跑。

今年的音樂祭分為6日、7日兩天，首日共有8個樂團參與南吼演出，其中「破折號」樂團主唱石罡宇，自小在米街長大，他記憶中的街道，還有熙來攘往的繁盛。這次在返鄉以「米街的孩子」身分演出，充滿期待。

主辦單位表示，台南的生活脫不了神明與廟宇，米街內更脫不了民俗技藝與傳統文化，因此7日還有邀請「官將首」、「八家將」、「鬥牛陣」、「牛犁歌」、「布袋戲」等團隊。讓觀眾除了欣賞演唱會外，兼欣賞漸漸式微的本土藝術。

這次的南吼音樂祭結合南瀛國際民俗藝術節，邀請「日本岩手縣舞川鹿子躍」來米街踩街。兩地的風俗文化將在此交流碰撞，符合主辦單位「交陪境」的意義。

(中時 )