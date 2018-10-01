MLB》最強投打對手？大谷翔平點名這兩位

2018年10月01日 10:04 中時電子報 盧品青

Justin Verlander Breaking Ohtani's Ankles with an 88 mph Slider. 🤢



Pitcher-on-Half-Pitcher Crime. 👮‍♂️🚨🚔 pic.twitter.com/6Otnryc715 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2018年5月17日

身為罕見的二刀流，天使隊大谷於投打兩端都有機會挑戰天下名將。回首新人球季，他表示旅美生涯以來，打擊時面對過最厲害的投手是同區的太空人韋藍德(Justin Verlander)，他投球時碰上最強的打者則是紅襪重砲貝茲(Mookie Betts)。

貝茲是今年美聯打擊王，大谷翔平4月登板先發，生涯首次面對紅襪，第一棒就是貝茲。大谷取得球數領先，卻被貝茲拚到兩好三壞，然後他把一顆幾乎墜地的四縫線速球轟成左外野方向全壘打。

這場比賽是大谷第一次早退，他只投2局就被迫坐進休息區看貝茲表演。貝茲也真厲害，他該役居然演出單場3響炮，3打數3轟還外加兩次四壞保送，給大谷留下深刻印象。

打擊方面，大谷對決過洋基投手田中將大，面對前輩的成名指叉球，大谷雖然勇猛也無計可施，兩次打數都吞K。不過在他看來，韋藍德恐怕還要更厲害一些。

5月中旬天使對上太空人，大谷翔平4度站上打擊區挑戰韋藍德，吞下3K與1次滾地出局，還包括一記讓他差點跌倒的刁鑽滑球。即使戰到第9局(韋藍德該役完封)，韋藍德仍能連用3個好球K掉大谷。就連大谷的神隊友卓奧特(Mike Trout)生涯對上韋藍德36打數5安打，打擊率僅0.139。

後來大谷雖逮住機會回敬韋藍德，但是第一印象總是最深刻的。今年大谷累積對韋藍德14打數3安打，包括1轟和5次三振，打擊率0.214還不算太差。

(中時電子報)