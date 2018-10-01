藍委抗議中選會是西廠 陳英鈐在綠委護送下進入開會

2018年10月01日 10:07 中時 郭建伸 、 王英豪

立法院內政委員會1日邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐報告，國民黨團發動抗議，對於公投案遭指大量造假，包圍陳英鈐抗議。（王英豪攝）

立法院內政委員會1日邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐報告，國民黨團發動抗議，對於公投案遭指大量造假，包圍陳英鈐抗議。（王英豪攝）

中選會認定藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，明將討論是否依法提告。由於中選會主委陳英鈐今要赴立院備詢報告，國民黨團一早就動員備戰，但遲至上午9點陳英鈐都還未現身；藍綠雙方僵持約5分鐘後，陳英鈐在綠委護送下才順利進入官員席，藍委則高喊「中選會是西廠」、「陳英鈐下台」，並祭出程序發言杯葛，開會近一小時陳英鈐仍無法順利報告。

國民黨團書記長曾銘宗抨擊，國民黨送出的反空汙公投是48萬8千張，但中選會查核的結果是49萬7千張，質疑將近一萬張多出來的連署書是中選會丟進去；國民黨8月27日送出連署書後，中選會在9月3日更改查對規則，只要筆跡相似就認定為抄襲。

曾銘宗痛批，中選會認定偽造的7萬7千張，有47%約3萬6千張來自高雄市認定，質疑是高雄市及其他綠色執政的縣市，配合中選會修改查對資料。

由於陳英鈐到會議開始前都還沒進入官員席，藍委怒吼要陳英鈐「踹共」，直到9點4分才在綠委護送下進入會議室；藍委則高喊「西廠進來了」、「側翼錦衣衛趕快護送」，面對國民黨砲轟，陳英鈐不發一語但臉色相當難看。

(中時 )