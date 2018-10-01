製毒裝進保險套 警方查獲上千克毒品

2018年10月01日 10:34 中時 呂筱蟬

嫌犯製毒裝進保險套，躲警查緝仍被逮。(警方提供)

嫌犯製毒裝進保險套，躲警查緝仍被逮。(警方提供)

桃園市中壢警分局執行安居緝毒專案勤務，於9月30日下午4時，在某住宅發現目標徐男出沒，一舉查獲一行人3人持有二、三級毒品咖啡包380包等，嫌犯為躲避查緝，還將毒品放進保險套內，仍被警方查獲，全案訊後將徐姓主嫌等3人依毒品罪嫌移送偵辦。

中壢警分局青埔派出所員警，在桃園市中壢區致遠一路某宅發現搜索目標29歲徐姓男子出沒，當場在電梯間攔將人攔獲，到他住處發現另一名遭通緝的劉姓男子及彭姓女子，並在徐男身上及房內起獲二、三級混合毒品咖啡包共380包(總毛重2582.35公克)、二級毒品搖頭丸9包(總毛重26.64公克)、三級毒品K他命73包(總毛重224.13公克)，還有帳冊等各式工具。

徐男坦承該混合型毒品是自己親手製作、封包並且販賣供不特定人施用，由於現場3人皆有毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條移送偵辦。他被逮後還覺得沒面子，要警方不要上手銬，希望警方可以予以「飭回」，不過警方可不為所動。這次徐嫌將毒咖啡包改用骷顱頭「保險套」包裝躲避查緝，仍被警方識破查獲。

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(中時 )