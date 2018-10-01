北市府慶祝雙十國慶 嗡嗡包4.0亮相

2018年10月01日 10:26 中時 張立勳

明倫高中手語社將在國慶日表演。（張立勳攝）

為慶祝雙十國慶，北市府不但將在10月10日上午在市民廣場舉辦升旗典禮，還要發送國慶活動不可錯過的限量紀念品「嗡嗡包」，4.0版嗡嗡包1日亮相，大容量雙肩背包，採國旗紅藍白3色搭配推出時尚藍、優雅紅2種色系包體，並以單車意象設計帶文青感的白色LOGO，帶出「2018 ‬TAIPEI」字樣，勢必再引爆排隊風潮。

4.0版嗡嗡包今早亮相前，北市民政局展示嗡嗡包演進史，將辛勤工作的小蜜蜂化身為充滿活力的束口袋的「1代嗡嗡包」、搭配2017世大運，由熊讚當主角的運動風「2代嗡嗡包」、跳脫束口袋模式，首次推出防潑水雙肩背包，並加發文創貼紙，鼓勵大家發揮創意的「3代嗡嗡包」接續出場，接著由副市長鄧家基及民政局長藍世聰，踏著帥氣台步，秀出全新的4代嗡嗡包。

藍世聰表示，4代嗡嗡包首度選用時下最流行的雪花布為材質，不但防刮耐磨，更運用雪花布面混和灰白纖維的特性，所選的紅、藍色也降低飽和度，跟上近來引爆話題的時尚色系，整體顯現俐落、沉穩的氣息，無論上班、上學、約會、出遊，都相當好搭配。

他還說，除強調質感外，4代嗡嗡包加送圓形國旗徽章，讓市民朋友自由搭配，期待大家發揮創意，打造個人專屬風格的嗡嗡包，讓今年的國慶創意無限大。

民政局提醒民眾，國慶日當天將於市民廣場‭‬限量推出3000個4代嗡嗡包‭(‬每色各1500個‭)‬，清晨6時30分開始發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換嗡嗡包，首度開放自由選擇喜愛的顏色，請民眾當日早上一定要早起來現場，千萬不要錯過這款難得一見的時尚背包。

(中時 )