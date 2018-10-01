吳音寧回鄉輔選表哥稱被媒體抹黑 被鄉民打臉

2018年10月01日 10:38 中時電子報 邱文秀

台北農產運銷公司總經理吳音寧（前中）28日出席臨時董事會前，被媒體詢問關於歐洲12日豪華團等議題，吳音寧表示，董監事赴歐行程考察，其實不用過度揣測，這只是董、監事的例行行程。(中央社)

北農總經理吳音寧明日即將率團前往歐洲考察12日，她上週六(9/29)回鄉為表哥黃盛祿輔選，站台時痛訴她到北農服務只是想實實在在做事，卻被媒體抹黑。並說「8年前黃盛祿當選鄉長時，是彰化縣唯一一席民進黨籍鄉鎮市長」。網友質疑，極樂歐洲團行程還有紅燈區、貴婦百貨、子彈列車，哪些不是事實?年薪約250萬，不被監督備詢，哪些不是事實?

北農總經理吳音寧從前一份月領5萬的彰化縣溪州鄉公所主任秘書，躍升台北農產運銷公司總經理，一言一行頻頻引起爭議。吳音寧10月2日-10月12日將率團前往歐洲考察12日，百忙之中回鄉為表哥黃盛祿輔選。現任溪州鄉長黃盛祿兩任八年任期將屆，這次選舉轉戰縣議員，

吳音寧站台時向鄉親表示，「8年前黃盛祿當選鄉長時，是彰化縣唯一一席民進黨籍鄉鎮市長」。吳音寧也說她就是實實在在做事情，但台北的政治、媒體，快速的流通一些不實的這個抹黑。

吳音寧提起2月底的送菜事件，說19000元的菜賣不出去，所以她就想說公司將這些菜買下來，送給一些社福團體，導致我們彰化溪州鄉親在媒體上被抹黑。

PTT網友ken0619發文問「吳音寧說媒體對她抹黑還有不實指控，極樂歐洲團行程還有紅燈區、貴婦百貨、子彈列車，哪些不是事實?年薪約250萬，不被監督備詢，哪些不是事實?不會看財務報表被電爆，問她帛琉每人經費共多少，一問三不知，哪些不是事實?」

網友t048520則說，其他我都沒意見，光「8年前黃盛祿當選鄉長時，是彰化縣唯一一席民進黨籍鄉鎮市長」這個發言我就傻眼。他問，彰化市長邱建富不是你們的黨部主委嗎…你連他老大當初是民進黨籍的鄉鎮市長都不知道啊？你當實習生不做功課就算了，怎麼連幫自己人站台也不做功課呢？「還是你以為彰化市不是縣轄市啊…彰化人真的很困擾，但困擾的不是你被攻擊，而是你不爭氣讓人家看笑話。」

網友也留言「連選舉也實習生」、「好奇找她輔選會加分嗎」、「別對靠爸文組太苛求」、「她說什麼都是對的，有台灣價值戰神」、「文青思維只要不順她的意就是抹黑」、「510覺得她是對的，你覺得不對94抹黑XD」、「不是抹黑就假新聞啊 台灣價值容你質疑？」

(中時電子報)