萬里蟹吃美味！萬里地區守護神更是大有來頭！

2018年10月01日 10:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

每個地方都有守護當地的神明？在台灣很多人都吃過萬里蟹，但您是否聽說過萬里地區也有守護神？相信多數人的答案，直覺肯定是天上聖母「媽祖」、不然就是「東海龍王」。但不說您可能不知道，位在新北市萬里區野柳漁港旁的保安宮，主祀的「開漳聖王」，其實才是萬里當地漁民最崇敬的神明之一。

神明搭乘漁船，巡視周圍海域。（新北市漁業處提供）

萬里地區守護神「開漳聖王」之信仰由來已久，每年農曆元月十五日的「野柳神明淨港文化祭」已經有一百多年歷史，也是新北市少數登錄為民俗類的無形文化資產，在元宵節與「北天燈、南蜂炮」齊名的節慶活動。最大的特色是「水裡來，火裡去」，包括「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大主活動，是全台獨有的百年傳統宗教儀式。

「進喔！」「發喔！」其中最重要的儀式，就是由年輕力壯的男信徒，肩扛保安宮「開漳聖王」神轎俯衝躍入野柳港中「淨港」，依序再由媽祖、周倉將軍和土地公等神明，由眾多好漢扛著神轎躍入漁港中巡游，祈求出海漁船滿載而歸、平安入港。

至於，原屬於中國漳州守護神的『開漳聖王』，何以渡台之後，會變成萬里當地守護神？據《萬里鄉志》記載，相傳清嘉慶25年間（1820年），有一艘無人駕駛的船，載著一尊神像和建材，在野柳港外載浮載沉。當地居民迎來此神像後建廟設為「保安宮」；而該神像經過查證後，發現為閩南漳州人的信仰守護神-「開漳聖王」陳元光之神像。

後來，又相傳在一百多年前，一艘從唐山滿載乘客的船隻在風浪中觸礁沉沒。沒想到，就在慘案發生前三天，保安宮的「開漳聖王」大顯神威，指示居民在野柳港外紮營，舉行祭拜儀式，結果竟沒有任何一具罹難者屍體漂入港內。過沒幾天，開漳聖王再度降旨，要求居民遵照旨意，由當地年輕力壯的男信徒抬著開漳聖王、媽祖等神明衝跳入海驅逐水中鬼怪，祈求風調雨順，國泰民安。

因為堅持傳承老祖宗所留下的信仰精神，從此萬里人「神明淨港」成為台灣最知名的宗教文化盛事；加上近年來「萬里蟹」享譽全國，造就萬里地區成為最夯的觀光旅遊勝地。由此可知，保安宮「開漳聖王」不僅是萬里地區的守護神、更是萬里人最重要的精神寄託。

當地居民祭祀開漳聖王。（新北市漁業處提供）

知道萬里地區的歷史與典故後，時序入秋，也是秋蟹最肥美的時刻！9月21日至10月5日期間更推出限定大獎萬里蟹桌餐─鱻蟹宴，一人中獎還能兩人同行，農業局長李玟表示，除了抽獎活動之外，歡迎民眾多把握產季，至漁市購買新鮮萬里蟹，有興趣者也可在10月8日前，線上報名野柳漁港10月20日的鱻蟹宴，品嚐最道地美味的萬里蟹料理喔！

(中時電子報)