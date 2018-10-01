影》失聯48小時 印震央小漁村慘遭滅村

2018年10月01日 11:24 中時電子報 吳映璠

28日地震生後，印尼當地電視台Metro TV持續掌握浪加拉災情，2天後澳洲廣播公司挺進該地區，除了建物毀損，小漁村波亞遭滅村，浪加拉已知20人喪命、數十人下落不明。

與外界失聯將近48小時，離印尼928大地震震央僅80公里遠的漁村浪加拉（Donggala）終於傳出消息，澳洲廣播公司（ABC）報導，浪加拉僅300人的小漁村波亞（Boya，音譯）慘遭滅村，全村建物全數毀損，無一倖免；整個浪加拉地區目前已知有20人罹難，數十人下落不明。

與國際社會失聯2天，距離震央最近漁村浪加拉終於傳出消息，目前已知20人喪命、數十人失蹤，小漁村波亞慘遭滅村。（圖／路透社）

受制於電力、通訊與交通中斷，除了當地媒體陸續傳回浪加拉的相關消息，國際社會對這個離震央最近的小漁村是一無所知，情況令人相當擔憂。不過澳洲廣播公司（ABC）30日挺進浪加拉，終於讓外界對這個漁村的災情有更多認識。

報導指出，浪加拉受創最嚴重的地區在人口僅約300人的小漁村波亞，當地居民拉伊納爾迪（Andi Rainaldi）表示，整個波亞幾乎滅村，建築物全數毀損，地震發生時房子坍塌，隨後更遭海嘯捲進海裡。他說災難發生時他們剛好有個家族聚會，天災奪走了七個家族成員的生命，其中也包括他的兒子。

拉伊納爾迪表示他和妻子花了一天時間才在當地教堂找到兒子遺體，不過整個容貌已經難以辨識。

Our @abcnews has just arrived in Donggala. These pics show an area where a village of 300 people "sank into the sea" after the quake. Around 30 dead, at least 20 missing. Photos: Ari Wu @AnneABarker Watch ABC news tonight for the latest. pic.twitter.com/rpn7JDk5e4 — David Lipson (@davidlipson) September 30, 2018

目前已知浪加拉地區有20人喪生，另有數十人失蹤，罹難者遺體由床單包裹，部分受難者手臂仍維持高舉姿勢，可以看出他們奮力掙扎到生命最後一刻。

FIRST PICS: This is Siswanto, from Donggala, Sulawesi. His family survived, but his son was dragged 100 metres by the tsunami - along with this boat. Photo: Ari Wu... Watch @abcnews tonight for the latest pic.twitter.com/mvYIvjViaW — David Lipson (@davidlipson) September 30, 2018

浪加拉其他地區同樣滿目瘡痍，房子坍塌成廢墟，鐵皮屋頂、家具、私人用品散落大街上，更有漁船遭海嘯捲到岸上時，直接撞毀民房，幸好這戶人家平安無事，不過房子毀了，屋主西思旺托（Siswanto）也無奈表示「不知道未來怎麼辦」，他說可能暫時住進難民營，或是寄宿在帕魯（Palu）的親戚家。

(中時電子報)