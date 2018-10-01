中市國光里提早慶重陽

2018年10月01日 11:50 中時 馮惠宜

重陽節快到了，台中市南區國光里1日發送重陽敬老禮金，邀請里內795位長輩品嚐台灣小吃，提前歡度佳節。國光里福正宮管理委員會沿襲往例，加碼發放每人100元，讓長輩們備感窩心。

17日就是重陽節，為表達對65歲以上長者的敬意，國光里1日上午10點，在正義街里活動中心前發送敬老禮金、壽麵，現場還準備了台灣小吃，讓長輩歡度佳節。里長陳仁榮表示，該里今年65歲以上長輩共有795人，相較去年，增加了20人，比2014年則多了116人。

陳仁榮說，國光里65歲以上至89歲有772人，每人可領取2000元；90歲至94歲有20人，每人領取3000元；95歲至99歲長者共有3人，每人領取5000元。國光里福正宮管理委員會，延續過去多年慣例，加碼發放長輩每人100元，表達對長者的敬意，讓長輩樂開懷。

到場致意的陳仁榮的太太、市議員邱素貞指出，至今年8月止，南區人口數為125637人，其中，65歲以上長輩有13780人，超過一成比例，面對老人化社會來臨，她要求各區都能設立托老所，讓長輩可以在托老所快樂上課、交朋友和活化身心機能，打造台中市成為高齡友善的宜居城市。

此外，現場有部分長者詢問，每年都會利用領取重陽敬老禮金機會，參加施打公費流感疫苗，關心今年流感疫苗何時開打？邱素貞表示，往年都是10月1日開打，今年因國際疫苗菌株改變，製程稍微延遲，預定10月15日開始接種流感疫苗。國光里將於10月18日開打。

(中時 )