夜歸婦女雨中向警求助 醉父酒駕救援被逮

楊姓夜歸婦女向警求助，楊父酒駕救援被逮。（莊哲權翻攝）

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中時

滂沱大雨的黑夜中，台東縣大武鄉1楊姓女子抱著嬰兒，無助地躲在屋簷下等待警方救援，警方到場時，女子父親搖搖晃晃騎著機車也到現場，警方對楊父施以酒測，酒測值達0.59，已觸犯公共危險罪，警方雖很同情楊父救女心切，仍將楊男依法逮捕。

大武警察分局大武派出所日前凌晨2點多接獲民眾報案，機車故障請警方協助幫忙，警員馬偉中、黃惠玲獲報後立即趕到現場救援，在下著大雨的黑暗的街道中看見1女子懷中抱著嬰兒無助地躲在屋簷下等待警方救援。

當警方將楊女機車移置妥適位置停放後，欲以巡邏車護送該母子返家時，楊女父親騎著機車搖搖晃晃的趕到現場，員警發現楊父酒氣沖天，且語無倫次，經酒測達0.59，顯已觸犯公共危險罪。

警方調查，楊女當天晚上騎乘機車揹著小孩從尚武村出發沿著台9線欲返家，快到大武村路口處時，機車因沒油無法啟動，楊女撥打110報案求助後，揹負著未滿1歲的兒子，在暴雨中淋著雨沿著台9公路走到大武村的民宅屋簷下躲雨。

楊父表示，因為急著要接女兒及孫子才會冒著滂沱大雨酒駕，對自己的行為感到非常後悔。

大武分局長曾有慶呼籲，酒後駕車就如同與死神同行一般，「酒駕零容忍」在近幾年來已是社會普遍價值，然而仍有人心存僥倖不斷挑戰法律的尺度，造成許多無辜者的生命流失與家庭負擔，也賠掉一生的聲譽，更得不到任何同情。

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(中時 )

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