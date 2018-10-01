花蓮》0206花蓮震災重建慢 工程會：問題出在縣政府

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民進黨立委蕭美琴關切0206花蓮地震復建速度緩慢，其中不但小型工程執行率偏低，大型工程像是七星潭大橋重建進度是零，目前還未發包，工程會主委吳澤成表示，問題應該出在花蓮縣政府。

蕭美琴在立法院交通委員會質詢時說，工程會在3月底完成66件工程經費核定，其中特別要求1000萬以下小型工程在10月6日前完工，而1000萬以上工程設定在12月6日完工，但檢視一下，但66件工程中只有17件完工，完全沒有發包的有21件，其他則是在執行中，但執行率低於50%的有20件，為何進度如此緩慢？

吳澤成表示，到9月27日為止，發包率達54%，完工率達24.24% ，其他部分還要加速辦理，至於問題在哪裡？當初有去了解，工程經費核定下去後，要提到議會的程序有延後一些，後續招標也有點慢，這個問題應該在縣政府這方面。

蕭美琴問，像是大型工程七星潭大橋，目前進度是零還未發包，工程會有沒有去關心？吳澤成表示，已請花蓮縣政府加速辦理，問題還是出在縣政府。

蕭美琴詢問七星潭邊坡因為土石流問題可能影響民宅，一方面由國產署委託水保局執行，一部分則由鄉公所發包，但鄉公所標了幾次標不出去，如果已經好幾次流標，是否預算要檢討，還是地方執行人力及能力不足？吳澤成則說，「這部分很清楚是地方執行能力的問題」。

(中時 )

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