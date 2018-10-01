嘉義》議員電話「已接不回」 嘉市府工務處長又被請出去

2018年10月01日 11:41 中時 廖素慧

嘉義市議員張榮藏破口大罵工務處長李建賢。（廖素慧攝）

嘉義市議員張榮藏1日在市政討論議程時，破口大罵市府工務處長李建賢，並再次將他請出議事廳，原因是李建賢「已接不回」，讓議員等16天都沒有回電話，又於上周說「不能汙衊他的人格」，討論議程進行不到8分鐘，李又被請出去。

市長涂醒哲表示，依內政部有關議會臨時會的法規釋疑，臨時會是針對特定議題做市政討論，與定期會的質詢不同，且若涉及人身攻擊則議會主席應制止。

張榮藏上周針對他日前打電話邀約李建賢會勘道路計畫，李建賢當時回覆正在開會，將確認行程後再回電，但張榮藏等了16天都沒有等到回電，張榮藏批李建賢因獲市長涂醒哲寵信而恃寵而驕，藐視議會，將他趕出去，後來黃秋澤議員將李建賢請回。

李建賢後來受媒體訪問回應說「人格不能受汙衊」。張榮藏今天爆粗口痛批李建賢說謊、何來人格，李建賢回應希望針對市政做討論，但張榮藏制止其發言，並將李請出議事廳。

黃秋澤接著質詢，這次他未請李重回議事廳，且也批評李建賢對八掌溪彌陀映月橋的工程地點、計畫期程等市政建設對議員說謊。

議員廖天隆請李建賢回到議事廳受質詢，他問李建賢是否已有意請辭？因此無心於嘉義市政務，李建賢低調未回應，僅回答「請議員針對市政做討論」，市長涂醒哲也說，人事動向事涉敏感，易有引起諸多揣測，不宜在議事殿堂上公開討論。

(中時 )