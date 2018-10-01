潭美颱風肆虐 日本列島災情頻傳

2018年10月01日 12:25 中時 黃菁菁

超強颱風潭美9月29日至10月1日挾狂風暴雨縱貫日本列島，1日上午通過岩手縣附近朝太平洋出海，但北海道部分地區仍在暴風圈內。NHK至1日上午9點半的統計，潭美颱風已造成鳥取縣和山梨縣共2人死亡，鳥取縣和宮崎縣2人失蹤，還有19府縣共127人受傷，共129萬餘戶停電。

東京首都圈的交通受颱風影響至1日清晨仍然混亂，JR東日本鐵路公司一早為了安檢使電車發車時間有所延誤，不少準備上班、上學的人都受到影響。

JR四之谷站因車站旁的杉木被強風折斷，倒在鐵軌上方的鐵架上，造成中央線東京至新宿站停駛，三鷹站等周邊車站人滿為患。

東京世田谷區1日清晨4點43分左右，有牆壁倒塌在京王線的鐵軌上，使電車停在代田橋和明大前站之間，電車上當時有70名乘客，所幸無人受傷，但京王線的通車時間大受影響。

各地紛紛傳出災情，東京赤坂迎賓館外的道路因路樹被連根拔起，阻斷了6線道的馬路。 東京都杉並區高圓寺車站前1家烏龍麵店整棟倒塌。埼玉縣有大型鷹架倒塌，所幸無人傷亡。川崎區橫濱港有大型油輪撞壞護牆，船員順利逃生。高知縣的多數民宅屋頂被暴風掀起等。

空路方面，日本國內線1日上午有許多航班停飛，預定在羽田機場和新千歲等機場起降的249航班已宣布停飛，其中日本航空共85航班、全日空共89航班停飛。

(中時 )