宜蘭》人事異動引聯想 陳金德盼下屆縣長積極任事

2018年10月01日 11:37 中時 李忠一

宜蘭縣代理縣長陳金德任期剩不到3個月，但文化局長、民政處長異動，引發外界聯想，今天（1日）陳金德強調，擔任代理縣長後「心裡很堅定，知道推動的是正確的路」，除了勉勵新任局處長能延續前任的成績，他也期待以後的縣長能夠積極任事，保障民眾的權益。

縣府是在今天縣務會議中舉辦新任文化局長、民政處長布達典禮，原文化局長李志勇另有生涯規畫，原民政處長黃玲娜轉任勞動部專門委員，參議宋隆全接任文化局長，民政處副處長游宏隆升任處長。

陳金德表示，李志勇本身就是文化專業，在他領導下文化局非常有活力，策展相關的文化活動都有品質有品味；黃玲娜本身是學法律，服務勞工成績斐然，能獲得中央重要擔任專門委員是適才適所。

他表示，接任文化局長的宋隆全經歷與資歷，一定能延續李志勇的成績，進一步推動文化業務；新任的民政處長游宏隆擔任過冬山、蘇澳、羅東的戶政事務所主任，也擔任副處長一段時間，對業務嫻熟，相信能延續民政處的好傳統來服務縣民。

由於陳金德任期剩不到3個月，又傳人事異動，引發外界聯想，陳金德在縣務會議後表示，雖然任期很短，但到了縣府才深入了解政策問題所在，如農業政策看似做了改變，事實上是回到正軌，沒有必要得委員會也做了修正，「我熱愛故鄉，但我知道推動過程有些人有不同的看法。」

陳金德表示，回來接任代理縣長後有時間壓力，但給自己評語是他非常積極，看似做事很急，但其實任何決策都跟主管討論，法規上也有找律師研究，如農業政策上，都有與10個地區農會討論。

他表示，期待以後的縣長也能夠積極任事保障民眾的權益，現階段是不可能現在種樹就能看到樹成蔭，但繼續往這方向做就會有成果呈現。

(中時 )