被急電「妳家陽台有4裸男在抽菸」 外景女神衝回家驚駭：根本犯罪現場

2018年10月01日 11:39 中時電子報 吳品瑤

有「外景小公主」美稱的女星謝忻，昨在臉書分享了一樁相當驚駭又詭異的事件，她抽空回基隆老家，一早5點多睡得正香甜，竟然接到「浩角翔起」成員阿翔傳來的語音訊息，狂問她人有沒有在台北的家裡，驚呼「為什麼你家陽台有四個男的沒穿衣服站在那裡抽煙！？」，讓她整個人從睡夢中嚇醒，但下一句卻是搞笑心想「不會吧我的癖好被他知道了？(誤）)」。

而稍微冷靜後的謝忻，開始進一步思考阿翔說的話，想著有4個陌生人出現在她家陽台，會不會是被闖空門，但又想到自家陽台是個連洗衣機都放不下的小空間，要擠4個人有點微妙，此時阿翔又傳了語音訊息，跟她確認她家陽台的位置跟擺設的綠色植栽，讓謝忻更加心慌，她認真思考表示：「如果是浩子傳來的我就直接去睡覺，如果是阿翔傳來的話可信度非常的高」，後來阿翔又來的第三通語音訊息，於是謝忻在他的勸告下，決定匆匆趕回台北的家確認是不是闖空門。

謝忻說自己回到台北家門口時，全身上下只有裝香蕉的香蕉殼可以當武器，而她開門那一霎那，嚇到倒抽一口氣，「根本就是犯罪現場闖空門後的景象啊啊啊，這個客廳至少有六個人來現場翻攪過！而且一定是在找非常重要的東西，例如說沙皇的金彩蛋或是竇加遺失的畫作之類的」。

見到這個混亂的場面，謝忻正準備打電話給警衛時，心裡出現了一個聲音讓她冷靜下來：「你家客廳這個樣子已經一個月了」，她回想後發現這凌亂的現場根本是自己造成的，自嘲道：「就算真的有人闖空門，歹徒來到你家也會以為你家已經被闖過空門了而起了惻隱之心」，最後以發誓會好好整理客廳結束這一回合，而她也在留言處回應粉絲關心，承認至今心裡還是有些害怕，因為阿翔的語音不是說謊，4裸男在陽台抽菸的情事成為了懸案，且阿翔也不會開這種玩笑，如今沒有後續也只能當自己看錯，自嘲：「我家如果是100坪的話還有可能，問題是我家只有10坪」。

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(中時電子報)