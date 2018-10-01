小一、小二教英語 ？教長不敢承諾10年內達成

2018年10月01日 11:48 中時 林志成

政府宣示推動台灣成為「雙語國家」，研擬幼兒園、小一、小二都可以教英語。不過教育部長葉俊榮今天到立法院進行施政報告，立委要求這些政策10年內上路，但他卻不敢承諾，只表示「態度先行，但執行細節還要研議」。

現在幼兒園不能進行英語分科教學，但可以從活動及遊戲中，讓小朋友接觸英語；至於中小學教育方面，小一、小二不教英語，小三、小四每周教一節，小五、小六每周二節，高中每周三節。不過目前有6個縣市將英語教學延伸到小一，但是以彈性學習時間來進行。

為了向雙語國家邁進，行政院要求教育部提出修法讓幼兒園可以教英語；今天媒體也報導了教育部另行規畫的方案，未來小學中、高年級英語課，每周增為3節，且中小學的英語課都須以全英語授課；此外，高中以下將修法開放設立逾百班雙語班、逾24所雙語學校。

民進黨立委黃國書指出，現在幼兒園就可以透過遊戲方式教英語，教育部明年是要放寬讓他們可以進行英語分科教學嗎？葉俊榮說，教育部先要瞭解現在幼兒園英語教學的實際狀況，再找各界溝通，預計今年底或明年初提出「最適初學英語年齡」的報告，但未來可否英語分科教學或具體實施時程，現在都未確定。

國民黨立委柯志恩說，行政院要讓幼兒園可以教英語，但現在小學卻從小三才可以教，其中的小一、小二空窗怎麼處理？民進黨立委吳思瑤問，教育部說要將學校英語教學向下延伸到小一、小二，而且要所有小學生每周上三小時英語課，10年內可以達成嗎？

「只是理念先行，其他都還要研議。」葉俊榮表示，英語教學國際化、鬆綁是既有方向，但要怎麼執行，還要廣徵各方意見，加上涉及修法，未來還有很長的路要走。對於立委要求10年內達成目標，他不願具體承諾。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，12年國教課綱明年8月上路，之後可能會用10年，如果要在課綱裡面訂定小一、小二教英語及小學生每周要上3節英語課，那要在下一輪課綱裡面才能放進去。

不過許麗娟說，在12年國教課綱裡面，有彈性學習課程，或許英語學習可以在那裡納入。不過她也說，12年國教的彈性學習課程，是要進行跨領域的議題式教學，不能只教英語科。

(中時 )