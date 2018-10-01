26歲男順手偷小摺被逮 動機只因想即刻擁有

警方在何男家中找到失竊的小摺。（馮惠宜翻攝）

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中時

中市26歲何姓男竊嫌於9月8日晚間19時許，行經台中市南區五權南路時，發現一輛白色小摺腳踏車停放在人行道上，竟一時衝動想要，就將腳踏車搬進自己的自小客車後，揚長而去，案經警方積極調閱監視器，復於18日下午13時許通知何男到案說明，何嫌坦承犯行不諱，稱偷竊的動機竟是因為該輛小摺腳踏車外型酷炫，自己非常喜歡，一時衝動竟想「即刻擁有」!

台中市警察局第三分局健康派出所警員陳世聰等人於9月8日16時受理民眾小摺腳踏車失竊案後，隨即積極調閱監視器，展開偵查，經調閱過濾數十支監視器後，終於掌握竊賊使用的交通工具，並清查確認犯嫌身分後，於18日13時許，警方通知何嫌到案說明，並出示相關佐證資料，讓何嫌百口莫辯，只好乖乖俯首認罪，並交付所偷來的小摺腳踏車，警方也立即將所查獲之腳踏車發還予失主，同時全案依竊盜罪嫌函送臺中地檢署偵辦。

何嫌供稱當天從南投開車來台中與朋友聚餐，遂將車輛停放在五權南路上，餐會結束後，返回停車地點取車時，突然發現人行道上停著一輛白色小摺，因覺得這輛腳踏車外觀酷炫，非常喜歡，想「即刻擁有」，竟一時衝動就將它偷走，鑄成大錯，現在後悔莫及。全案於偵詢後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾「竊盜行為為法律所明文規定處罰之罪章，萬不可因一己之念，竊取他人財物；自以為神不知鬼不覺，終將難逃法網之查緝！」

(中時 )

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